Сезонна алергія не за горами: як запобігти виникненню полінозу

На календарі весна. Природа поступово прокидається від зимового сну. Милуються своєю красою первоцвіти. На деревах з’являються бруньки. На жаль, активний період цвітіння до вподоби не всім, адже у декого з нас він асоціюється з початком сезонної алергії – стану, який є реакцією імунної системи на подразники навколишнього середовища.

Зазвичай агресивні рослини – алергени, невибагливі до місця зростання та кліматичних умов, тому ширяться планетою та чинять подразнюючий вплив на людей усього світу.

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Захворювання може проявлятись такими симптомами:

З боку очей – почервоніння, сльозотеча, відчуття "порошинки" в оці, боязнь світла, свербіж.

– почервоніння, сльозотеча, відчуття "порошинки" в оці, боязнь світла, свербіж. З боку носа – нежить, чхання, свербіж, закладання, погіршення нюху, виділення слизу рідкої, прозорої консистенції.

– нежить, чхання, свербіж, закладання, погіршення нюху, виділення слизу рідкої, прозорої консистенції. З боку дихальної системи – задишка, утруднення видиху, прискорене дихання, приступи задухи (при пилковій бронхіальній астмі), частий сухий і виснажливий кашель.

– задишка, утруднення видиху, прискорене дихання, приступи задухи (при пилковій бронхіальній астмі), частий сухий і виснажливий кашель. З боку шкіри – атопічний дерматит (висипання).

Наведені симптоми супроводжуються слабкістю, головним болем, підвищеною втомлюваністю, втратою апетиту і за всіма ознаками нагадують ГРВІ. Відмінною рисою між вірусною інфекцією і сезонною алергією є відсутність підвищеної температури тіла при полінозі.



Алергія супроводжується сльозотечею та чханням / Фото Pexels

Сезонна алергія значно погіршує якість життя людини та триває впродовж довгого періоду. Саме тому багатьох людей турбують питання: чи можна попередити сезонну алергію? Чи існують ліки, які допоможуть її уникнути й водночас не завдадуть шкоди організму?

Цієї рівноваги можна досягти двома способами:

пристосувати організм до негативного впливу алергенів зовнішнього середовища;

до негативного впливу алергенів зовнішнього середовища; повернути імунну систему до нормального реагування на сторонні подразники.

Зазвичай вона свідчить про втрату організмом внутрішньої рівноваги, внаслідок впливу зовнішніх чинників. Тому головна мета лікування алергії –

Сценарій першого варіанту подій можливий за умови введення мікродоз алергену, з поступовим збільшенням його концентрації, доки організм не припинить сприймати алерген як подразнюючий фактор. Така терапія триває довго, інколи роками й не завжди є ефективною.

Другий принцип лікування – це безпосередній вплив на токсини:

внутрішні, що утворюються в організмі;

чужорідні, які потрапляють ззовні та провокують розвиток хвороби.



Алергія – ознака ослабленої імунної системи організму / Фото Pexels

Як відновити захисні сили організму

Виведення з організму токсинів та збалансування внутрішньої рівноваги – запорука відновлення власних захисних сил організму.

Препарати для детоксикації організму​ / Фото Heel

Згідно з рекомендаціями професора Мар’яновського, для детоксикації можна застосовувати комплексні натуральні препарати. Їх використання доцільне за 3 – 6 тижнів до прогнозованого періоду загострення алергії. Це допоможе зменшити рівень інтоксикації в організмі та посилити власні фактори захисту. Серед рекомендованих засобів:

Краплі Лімфоміозот – забезпечують виведення токсинів та нормалізують роботу лімфатичної системи, що важливо для підтримки активного імунітету. Краплі Нукс воміка- Гомакорд – сприяють нормалізації роботи травної системи та прискорюють виведення токсинів. Краплі Берберіс Гомакорд – підтримують дренажну функцію сечовидільної системи.

Добову дозу вище вказаних препаратів (по 30 крапель кожного) можна розчинити в 1 літрі води та поступово випити протягом дня.

Спрей на натуральній основі / Фото Heel

У випадку, коли алергічний риніт все ж з’явився, можна застосовувати спрей на натуральній основі Еуфорбіум композитум Назентропфен С. Його натуральні компоненти сприяють відновленню носового дихання та дренажу придаткових пазух носу, полегшують перебіг хвороби, суттєво зменшують ризик виникнення ускладнень та хронізації процесу.

Застосування препарату рекомендовано при сезонній алергії. Він не викликає звикання навіть при тривалому застосуванні. Має мінімум побічних ефектів, що пов’язані в основному з індивідуальною чутливістю до окремих компонентів. Його застосування можливо у вагітних, людей похилого віку та у дітей з 2-х років.

Препарати на натуральній основі є вдалою альтернативою стандартним лікарським засобам. Оскільки на відміну від звичних препаратів, що застосовуються в терапії алергічного риніту, їм не властиво викликати додаткові алергічні та інші небажані реакції.

, тому, щодо лікування та застосування препаратів необхідно проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарські засоби.