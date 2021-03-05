Синусит: маленьке слово, що може означати багато проблем
Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) можуть призвести до багатьох ускладнень. Одним з них може бути синусит – запалення слизової оболонки однієї чи обох носових пазух. Сьогодні поговоримо про комплексне лікування неприємного захворювання.
Джерело:24 канал
Синусит може мати гострий характер, проте часто хвороба набуває хронічного перебігу. Основною причиною хронізації цього процесу є несвоєчасна діагностика та неправильно підібране лікування.
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Гостру форму синуситу важко відрізнити від банального риніту, який супроводжує ГРВІ. При гострому вірусному риніті симптоми тривають до 10 днів. В той час, як при синуситі ознаки посилюються через 5 днів та утримуються понад 10 днів.
Відмінності гострого та хронічного синуситу
Для синуситу характерний біль в проєкції обличчя / Фото Pexels
Для гострого синуситу притаманні одночасно 2 або більше перерахованих симптомів:
- закладеність носа,
- виділення з носа або стікання виділень у носоглотку,
- біль/тиск у проєкції обличчя,
- зниження або відсутність нюху.
Для виключення алергічного риніту необхідно встановити наявність/відсутність алергічних симптомів, тобто чхання, водянистих виділень з носа, свербіння носа та очей, сльозотечі.
Хронічний синусит визначають за наявності закладеності носа / обструкції / блокади у поєднанні з:
- болем/тиском у проєкції обличчя,
- забарвленням виділень з носа (або стікання виділень у носоглотку),
- погіршенням/відсутністю нюху.
При тривалому нежитю варто звернутися до лікаря / Фото Pexels
В обох випадках не варто зволікати та вчасно звернутися за консультацією до лікаря, який підбере правильне лікування. Для поліпшення стану, важливо обрати не лише високоефективні, а й безпечні препарати, оскільки лікування синуситу є доволі тривалим та кропітким процесом. В подібних випадках в пригоді можуть стати біорегуляційні препарати, що мають натуральний склад та прогнозовану ефективність при комплексному їх застосуванні.
Лікуємо синусит: безпечно та швидко
Спрей Еуфорбіум Композитум Назентропфен С / Фото Heel
Для усунення симптомів закладеності носу та риніту, можете користуватися назальним спреєм Еуфорбіум Композитум Назентропфен С, що допомагає позбутись симптомів вже за 2 тижні лікування, а про високий профіль безпеки препарату свідчать його наступні характеристики:
- можливість його використання у дітей віком від 2-х років;
- відсутність синдрому відміни (тахіфілаксії);
- відсутність відомих випадків взаємодії з лікарськими засобами інших груп, відповідно безпека до застосування в комбінації з іншими препаратами;
- низька ймовірність побічних ефектів;
- відсутність вагомих протипоказів;
- можливість тривалого застосування.
Лімфоміозот зменшує запальний процес / Фото Heel
Зазвичай запальні процеси будь-якої локалізації призводять до інтоксикації та порушень процесів обміну речовин в організмі. Безпосередньо у вогнищі запалення можлива наявність набряку. З метою зменшення вираженості запального процесу, набряку та нормалізації відтоку лімфи, можна застосовувати препарат Лімфоміозот.
Траумель С дозволяє запобігти розвитку бактеріальних ускладнень / Фото Heel
Згідно з результатами досліджень, застосування натуропатичного препарату Траумель С при запальних процесах будь-якої локалізації, дозволяє запобігти розвитку бактеріальних ускладнень, забезпечує знеболювальний ефект та сприяє завершенню запального процесу. Тому його використання може бути актуальним при запаленні придаткових пазух носу.
Негайно звернутися до лікаря і не зволікати, слід у випадку якщо до наявних симптомів синуситу приєднались наступні:
- набряк/почервоніння повік;
- зміщене очне яблуко;
- подвійний зір (диплопія);
- офтальмоплегія;
- неможливість виконати тест зору;
- знижена гострота зору;
- сильний однобічний або двобічний біль у лобній ділянці;
- набряк у лобній ділянці;
- ознаки менінгіту або вогнищеві неврологічні ознаки.
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