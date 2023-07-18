7 причин, чому варто їсти черешню кожного дня
Джерело:Good Housekeping
Черешня дуже багата вітамінами, мінералами та сильними антиоксидантами. Вживайте цю ягоду, оскільки вона має неймовірну поживну цінність.
Черешні багаті на антиоксиданти, такі як поліфеноли, антоціани та вітамін С. Дієтологи в Лабораторії харчування Інституту хорошого домашнього господарства поговорили з експертами з Northwest Cherry Growers про всі переваги черешні. Спеціалісти рекомендують з’їдати одну склянку черешні в день.
Читайте також Набряки, дерматит і діарея: 8 побічних ефектів від ківі, про які ви не знали
Багата антиокисидантами
Деякі експерти вважають, що чим темніший колір фрукта, тим вищий рівень антиоксидантів. Черешні потрапляють у цю категорію; вони отримують свій темно-червоний колір через високий рівень антоціанів, що містяться в них.
Антоціани є антиоксидантами, які мають багато переваг для здоров'я, зокрема пов'язані зі зниженням ризику серцевих захворювань.
Черешня багата на антиоксиданти, які відіграють роль у запобіганні або уповільненні клітинного ушкодження, що може спричинити певні захворювання,
– розповіла радниця Northwest Cherry Growers Джуліана Д. Норатто Стівенс.
Черешня багата на антиоксидант вітамін С, який сприяє виробленню колагену і корисний для здоров'я шкіри.
Черешня є дуже корисною / Фото з Pexels
Пригнічує ріст ракових клітин
"Дослідження показали, що сполуки, які містяться в черешні, пригнічують ріст ракових клітин in vitro, зокрема клітин молочної залози, товстої кишки, печінки, легень, підшлункової залози та шкіри", – розповіла Норатто Стівенс.
Темні черешні містять фенольні кислоти, флавоноїди і антоціани, які перешкоджають розмноженню клітин раку молочної залози і вторгненню в навколишні тканини.
Бореться з симптомами артриту і подагри
За словами дослідників з Міністерства сільського господарства, які провели понад досліджень, черешня зменшує окислювальний стрес і запалення. Це хороша новина для людей із запальними захворюваннями, такими як артрит і подагра.
Черешня є дуже корисною / Фото з Pexels
Допомагає у відновленні після тренування
Черешня має протизапальні властивості на додаток до своїх антиоксидантів. Дослідження показують, що комбінація цих двох чинників сприяє відновленню м'язів після тренування і полегшує біль.
"Черешня має безліч переваг для здоров'я і може бути відмінною природною допомогою для спортивного відновлення, зменшуючи м'язову болючість. Кілька досліджень за участю спортсменів показують, що вживання черешні може зменшити м'язову болючість, а також допомогти повернути втрату сили", – зазначає професор дієтології та фізичних вправ в Університеті Центрального Вашингтона Келлі Прітчетт.
Черешня діє на організм як ібупрофен, допомагаючи зменшити запалення.
Допомагає спокійному сну
Черешня - один з небагатьох фруктів, що містять мелатонін, природний гормон, що виробляється нашим організмом, а також харчову добавку, яка допомагає при безсонні. Ягода може допомогти підвищити природний рівень мелатоніну.
Черешня є дуже корисною / Фото з Pexels
Зменшує ризик серцево-судинних захворювань
Огляд численних досліджень показує, що багаті на антоціани фрукти, такі як черешня, можуть знизити ризик серцево-судинних захворювань.
Черешня також містить калій і мінімальну кількість натрію, а продукти, що містять комбінацію більшої кількості калію і меншої кількості натрію, можуть знизити ризик серцевих захворювань за рахунок зниження артеріального тиску.
Знижує діабет 2 типу
Черешня вважається їжею з низьким глікемічним індексом, і вона містить клітковину - обидва фактори можуть позитивно впливати на рівень глюкози в крові. Нещодавнє дослідження показало, що споживання черешні пов'язане зі зниженням ризику метаболічних порушень, пов'язаних із діабетом 2 типу.