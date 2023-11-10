Цей звичний продукт підвищує ризик розвитку діабету

Звісно, вам вже відомо про зв'язок між харчуванням та ймовірністю появи діабету 2-го типу. Та нові дослідження показали, що остерігатися потрібно не тільки вуглеводів.

Можливо, вам доводилося чути, що велика кількість вуглеводів у раціоні може підвищити ризики захворювання на діабет 2-го типу. Та, виявляється, навіть додавання великої кількості солі до страв може призвести до схожого ефекту. Про це стало відомо з нового дослідження Mayo Clinic Proceedings.

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Як сіль впливає на організм

Вплив солі на тіло людини вже протягом досить довгого часу цікавить дослідників, і нещодавно науковці з Університету Тулейна розповіли, що вони перевірили, як саме сіль може нашкодити тілу.

Нещодавно ми виявили, що додавання солі в їжу є потенційним індикатором тривалого споживання солі, яке пов’язане з вищим ризиком серцево-судинних захворювань і смертності,

– поділився доктор медичних наук Лу Ці.

Дослідницька група зібрала дані понад 400 тисяч дорослих і проаналізувала їхній раціон з 2006 року та донині. На початку цієї шкали учасники дослідження ще не мали діабету, хронічної хвороби нирок, раку і серцево-судинних захворювань.

Потім дослідники поділили учасників на чотири групи: ті, що ніколи не вживали сіль або побили це рідко, ті, що додавали її іноді, ті, що зазвичай та учасники, які завжди їли страви з сіллю.



Сіль містить багато натрію / Фото Pexels

Стан здоров'я цих людей відстежували в середньому протягом майже 12 років. І люди, які частіше додавали сіль у свою їжу, мали набагато більші шанси отримати діабет.

Дієтологиня Вандана Шет, яка не брала участі у дослідженні, розповіла, що тип солі, скоріш за все, не має великого значення на ризик розвитку діабету.

Ключовим фактором є вміст натрію в солі, який є відносно однаковим для цих типів солі,

– сказала вона.

Надмірне споживання натрію і справді може призвести до негативних наслідків для здоров'я. Та окрім солі, яка містить натрій, ця речовина може міститися і в інших продуктах, і про це також потрібно знати. Наприклад, у США люди отримують приблизно 75% добової дози натрію з оброблених продуктів – супів, томатних соусів, приправ та консерв.