Этот привычный продукт повышает риск развития диабета

Конечно, вам известно о связи между питанием и вероятностью появления диабета 2-го типа. Но новые исследования показали, что остерегаться нужно не только углеводов.

Возможно, вам приходилось слышать, что большое количество углеводов в рационе может повысить риск заболевания диабетом 2-го типа. Но, оказывается, даже добавление большого количества соли в блюда может привести к похожему эффекту. Об этом стало известно из нового исследования Mayo Clinic Proceedings.

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Как соль влияет на организм

Влияние соли на тело человека уже достаточно долгое время интересует исследователей, и недавно ученые из Университета Тулейна рассказали, что они проверили, как именно соль может навредить телу.

Недавно мы обнаружили, что добавление соли в пищу является потенциальным индикатором длительного потребления соли, которое связано с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний и смертности.

– поделился доктор медицинских наук Лу Ци.

Исследовательская группа собрала данные более 400 тысяч взрослых и проанализировала их рацион с 2006 года и по сей день. В начале этой шкалы участники исследования еще не имели диабета, хронической болезни почек, рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Затем исследователи поделили участников на четыре группы: те, которые никогда не употребляли соль или избили это редко, добавляли ее иногда, обычно и участники, которые всегда ели блюда с солью.



Соль содержит много натрия / Фото Pexels

Состояние здоровья этих людей отслеживали в среднем почти 12 лет. И люди, чаще добавлявшие соль в свою пищу, имели гораздо большие шансы получить диабет.

Диетология Вандана Шет, не участвовавшей в исследовании, рассказала, что тип соли, скорее всего, не имеет большого значения на риск развития диабета.

Ключевым фактором является содержание натрия в соли, относительно одинаковое для этих типов соли,

– сказала она.

Чрезмерное потребление натрия действительно может привести к негативным последствиям для здоровья. Кроме соли, содержащей натрий, это вещество может содержаться и в других продуктах, и об этом также нужно знать. К примеру, в США люди получают примерно 75% суточной дозы натрия из обработанных продуктов – супов, томатных соусов, приправ и консервов.