Ходьба чи біг: що насправді корисніше для серця та ефективніше для схуднення

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Джерело:

Healthline

Ходьба і біг – це прекрасні види активності для серця та судин. Важко сказати, що з цього краще без врахування індивідуальних потреб людини. Сьогодні спробуємо проаналізувати різні сценарії та допоможемо підібрати корисніший та ефективніший варіант для вас.

Якщо ви хочете спалити більше калорій або схуднути – вам допоможе біг. Водночас швидка ходьба має безліч інших переваг для вашого здоров'я. Детальніше про них – далі.

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Що краще для серця


І біг, і ходьба однаково корисні для серця / Фото Pexels

Ходьба і біг – це аеробні серцево-судинні або, як їх ще називають, "кардіо" навантаження. Серед їх переваг:

  • швидке схуднення та підтримка здорової ваги;
  • підвищення витривалості;
  • покращення імунної системи;
  • зменшення симптомів хронічних захворювань;
  • зміцнення серця;
  • позитивний вплив на тривалість життя.

Серцево-судинні вправи також корисні для вашого психічного здоров’я. Дослідження говорять, що лише 30 хвилин вправ середньої інтенсивності 3 рази на тиждень, зменшують тривогу та депресію, покращують настрій та самооцінку.

Що ж все-таки краще


Обирайте біг, якщо хочете схуднути / Фото Pexels

Швидка ходьба багато в чому демонструє ті ж переваги, що й біг, утім, останній допомагає спалити вдвічі більше калорій. Якщо ваша мета – швидке схуднення, однозначно обирайте біг.

Якщо ви новачок у цій сфері та не можете долати великих дистанцій на високих швидкостях, розпочніть з ходьби. Тривалі прогулянки приведуть вас у форму і після чого ви можете переходити на наступний рівень.

Як ходити, щоб схуднути

Швидка ходьба проти бігу

Швидка ходьба – це орієнтовно 6 – 7 кілометрів на годину та більше. ЇЇ головна мета – пришвидшити пульс. При цьому ви спалите таку ж кількість калорій, як і при бігу.

Для того, щоб отримати максимальний ефект коригуйте темп: набирайте швидкості впродовж двох хвилин, а потім сповільнюйте рух.

Ходьба з обтяжувальним жилетом

Така ходьба може збільшити кількість спалених калорій. Щоб не перенавантажити тіло, одягайте жилет, який не перевищує 5 – 10% від вашої загальної маси.

Якщо ви шукаєте альтернативний спосіб схуднути або привести м’язи в тонус, спробуйте поєднати жилет з інтервальним типом швидкої ходьби, а також прогулюватися з легкими гантелями в кожній руці.

Ходьба вгору


Підйом в гори такий же ефективний, як і біг / Фото Pexels

Підйом в гори теж допомагає спалити таку ж кількість калорій, як біг. Для цього достатньо знайти горбисту місцевість або йти під нахилом на біговій доріжці.

Переваги та ризики

Попри те, що біг – це ефективно та корисно, він є більш травматичним. З часом це навантаження може призвести до:

  • Стрес-перелому.
  • Ураження коліна
  • Запалення ахіллового сухожилля.
  • Травми задніх м'язів стегна.
  • Запалення окістя.
  • Запалення зв'язки тазу.

Ризик травмування у бігунів становить 20 – 70%, тоді як у людей, що обирають біг, цей фактор практично відсутній.

Що ми з'ясували


Будь-яка активність краще, ніж її відсутність / Фото Pexels

  • Як ходьба, так і біг – ефективні форми кардіонавантажень. Якщо ваша ціль – підтримка здоров'я серця – підійде будь-яка активність. Якщо ви хочете отримати видимий ефект, займайтеся обраною вправою хоча б 3 рази на тиждень.
  • Ходьба – найкращий вибір для новачків, які лише приходять в форму.
  • Якщо ваша ціль – схуднення чи спалення калорій – спробуйте бігати.