Що насправді трапиться з зубами, якщо ігнорувати карієс

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Карієс – поширена стоматологічна проблема, яку зазвичай вирішують за допомогою простої пломби. Однак, якщо залишити новоутворений отвір без лікування, це може призвести до подальшого руйнування зуба та подальших ускладнень, які важко піддаються лікуванню.
Карієс – це отвори, які розвиваються в вашому зубі через вплив шкідливих бактерій. Утворення останніх провокує кислота, яка надходить в ротову порожнину разом з солодкою або кислою їжею. Це демінералізує зубну емаль, роблячи її слабкою та схильною до руйнування.
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До речі, люди з надмірною сухістю в роті або дефіцитом фтору більш схильні до розвитку карієсу.Що говорять дослідження: Близько 92% людей у віці від 20 до 64 років мають дірки в зубах. 26% з них залишають їх без лікування.
Карієс може спричинити серйозні ускладнення / Фото Pexels
Дірка в зубі не проходить сама по собі. Якщо залишити її без лікування, вона продовжить рости та провокувати подальше руйнування зуба.
Якщо залишити карієс без лікування, він може спричинити більш серйозні ускладнення. У дуже рідкісних випадках, якщо інфекція не лікується належним чином, вона може поширитися на мозок та призвести до летального результату.
Варто проходити регулярні огляди у стоматолога / Фото Pexels
Ви повинні звернутися до лікаря одразу після виявлення дірки в зубах. Чим довше ви ігноруєте проблему – тим глибше проникає карієс. Це, своєю чергою, збільшує ризик ускладнень.
Через те, що більшість симптомів (біль та зміна кольору зуба) проявляються на пізніх етапах, варто проходити регулярні огляди зубів (як мінімум, кожні 6 місяців).
Діркам в зубі можна запобігти, дотримуючись правил гігієни порожнини рота та регулярно відвідуючи стоматолога.