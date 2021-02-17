Що насправді трапиться з зубами, якщо ігнорувати карієс

Карієс – поширена стоматологічна проблема, яку зазвичай вирішують за допомогою простої пломби. Однак, якщо залишити новоутворений отвір без лікування, це може призвести до подальшого руйнування зуба та подальших ускладнень, які важко піддаються лікуванню.

Карієс – це отвори, які розвиваються в вашому зубі через вплив шкідливих бактерій. Утворення останніх провокує кислота, яка надходить в ротову порожнину разом з солодкою або кислою їжею. Це демінералізує зубну емаль, роблячи її слабкою та схильною до руйнування.

Читайте також: Як випадіння зубів впливає на тривалість життя: висновок стоматологів

До речі, люди з надмірною сухістю в роті або дефіцитом фтору більш схильні до розвитку карієсу.

Серед симптомів карієсу виділяють:

Біль.

Неприємний запах з рота.

Запалення ясен навколо зуба.

Білі або коричневі плями на зубі.

Видимий отвір.

Близько 92% людей у ​​віці від 20 до 64 років мають дірки в зубах. 26% з них залишають їх без лікування.



Карієс може спричинити серйозні ускладнення / Фото Pexels

Що відбувається, поки ви ігноруєте проблему

Дірка в зубі не проходить сама по собі. Якщо залишити її без лікування, вона продовжить рости та провокувати подальше руйнування зуба.

В процесі формування карієсу, ваша емаль лише починає ослаблюватися. Це спричинено скупченням нальоту на зубі. На цьому етапі ви ще можете запобігти ускладненням та не допустити утворення дірки. Спершу карієс атакує вашу емаль. на цьому етапі більшість людей не відчувають болі чи підвищеної чутливості. Виявити руйнування зубів можна під час ретельного домашнього чи стоматологічного огляду зубів. Якщо карієс не виявився на попередньому етапі, емаль розпадається, а захворювання поширюється на середню тканину зуба, яку називають дентином. Далі карієс поширюється на внутрішній шар зуба, де зачіпає пульпу та нерви. Заражена пульпа може спричинити утворення абсцесу – болісного процесу, який здатен підвищити температуру тіла. На цьому етапі ваш стоматолог може спробувати врятувати ваш зуб, прочистивши нерви. Втім, при надто пізньому зверненні до стоматолога все завершується видаленням зуба.

Якщо залишити карієс без лікування, він може спричинити більш серйозні ускладнення. У дуже рідкісних випадках, якщо інфекція не лікується належним чином, вона може поширитися на мозок та призвести до летального результату.

Як довго можна залишати карієс без лікування



Варто проходити регулярні огляди у стоматолога / Фото Pexels

Ви повинні звернутися до лікаря одразу після виявлення дірки в зубах. Чим довше ви ігноруєте проблему – тим глибше проникає карієс. Це, своєю чергою, збільшує ризик ускладнень.

Через те, що більшість симптомів (біль та зміна кольору зуба) проявляються на пізніх етапах, варто проходити регулярні огляди зубів (як мінімум, кожні 6 місяців).

Як запобігти появі карієсу

Діркам в зубі можна запобігти, дотримуючись правил гігієни порожнини рота та регулярно відвідуючи стоматолога.