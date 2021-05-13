Що не так з молоком та кому насправді слід відмовитися від молочних продуктів

Сьогодні про шкоду молока не говорить лише ледачий. Попри це, молочні продукти залишаються основним джерелом білка, кальцію та багатьох вітамінів. Чи справді варто відмовитися від всіх переваг продукту та кому це рішення піде на користь – далі.

З одного боку, молоко містить вітамін А, який підтримує імунну систему, B1, який позитивно впливає на когнітивні функції й тонус м'язів, а також незамінний для росту волосся і міцності нігтів B2. Крім цього – це лідер за вмістом кальцію, який відповідає міцність кісток і зубів.

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З іншого – доведено, що виробництво молочних продуктів шкодить екології. Тому від продукту можна сміливо відмовлятися вже на основі етичних і екологічних міркувань. Крім цього вчені вважають, що молоко підвищує ризик розвитку діабету другого типу, серцево-судинних захворювань, хвороби Альцгеймера, раку грудей, простати і яєчників. Враховуючи ці фактори, кожен вирішує, чи продовжувати вживати молоко. Утім, залишаються категорії людей, яким доведеться скоротити вживання молочки, попри власне бажання чи переконання.

Кому варто відмовитися від молока



В яких випадках відмовлятися від молока / Фото Unsplash

Людям зі схильністю до непереносимості

Існує фермент лактаза, який виробляється в нашому організмі. Його основна функція – розщеплювати лактозу – вуглеводи, які містяться в молоці й молочних продуктах. Лактаза працює "на повну" у дітей до трьох років, оскільки саме в цьому віці відбувається максимальне засвоєння вуглеводів з молока матері. У міру дорослішання цей фермент атрофується, як наслідок – людина втрачає здатність засвоювати лактозу.

Це називається генетично обумовленою лактазною недостатністю. Утім, вона проявляється не у всіх. У деяких народів, які займалися фермерством та харчувалися переважно молоком і м'ясом, спостерігається мутація генів, відтак, недостатність їм не загрожує.

Недостатність може проявлятися хронічною інтоксикацією, синдромом хронічної втоми, поганим засвоєнням макро- і мікронутрієнтів, висипами та погіршенням стану волосся, нігтів і зубів.

Людям з первинної лактозною непереносимістю, коли в організмі ферменту точно немає, слід відмовитися від вживання молока і молочних продуктів. Але такі випадки вкрай рідкісні – менш як 1%. Буває і вторинна лактазна недостатність, коли на тлі якогось захворювання, наприклад, гострої кишкової інфекції, виникає дефіцит ферменту. Але і в цьому випадку ситуацію можна виправити. Протягом двох місяців синтез лактази відновлюється, а людина знову може легко засвоювати молоко і молочні продукти.

Людям з алергією



В яких випадках відмовлятися від молочних продуктів / Фото Unsplash

Також варто врахувати, що буває непереносимість білків коров'ячого молока. Вона не зумовлена ​​генетично. Зазвичай вона пов'язана з алергією на білки коров'ячого молока. Щоб визначити це, необхідно провести дослідження на рівень імуноглобулінів класу E і G в крові. У разі виявлення алергії потрібно довічне виключення молочних продуктів.

Людям з акне

Молочні продукти містять багато амінокислоти лізину, яка поряд з ростом умовно-патогенної мікрофлори призводить до формування захворювання у дорослих людей.

Чим компенсувати втрати кальцію і фосфору

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У великій кількості речовини містяться в маці, кунжуті, льоні, у всіх видах капусти – білокачанній, броколі, брюссельській, а також в бобових та петрушці.

Крім цього пам'ятайте, що якість молочних продуктів сильно змінилася. Це – промислово оброблений продукт, який не є незамінним для організму. Водночас в ньому є багато ростових факторів. Для організму дитини, яка росте – молоко хороший вибір, для дорослого – нейтральний або навіть шкідливий.