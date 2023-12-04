Цих 4 продуктів потрібно уникати під час схуднення у животі та талії

Коли мовиться про жир на животі, немає жодного конкретного продукту, який призводить до накопичення жиру на животі. Відбувається це через цілу низку факторів – генетику, стрес та звички сну. Втім, ваше харчування також досить важливе.

Хороша новина у схудненні полягає в тому, що жир з живота йде одним з перших, коли ви починаєте худнути. Втім, для того, щоб втрачати кілограми більш ефективно, вам потрібно не тільки скоротити кількість калорій, які споживаєте, але й дещо змінити раціон. Про їжу, яку не варто їсти, розповіла докторка медичних наук Вероніка Джонсон.

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Оброблене м'ясо

Якщо ви полюбляєте ковбаси, м'ясні делікатеси та бекон, це може не дуже добре вплинути на об'єм вашої талії. Ці продукти рідко асоціюються зі здоровим харчуванням, і не дарма.

Кілька досліджень показали, що постійне вживання обробленого м'яса і справді може призвести до збільшення об'єму талії, тож краще обмежте їх у своєму раціоні. Хороша ж новина полягає в тому, що необроблене м'ясо може бути і справді корисними для вашого раціону та схуднення.

Підсолоджені напої

Безалкогольні та енергетичні напої зазвичай наповнені порожніми калоріями, які майже не мають поживної цінності. І якщо ви будете пити дуже багато газованих солодких напоїв, це може призвести до збільшення кількості жиру на животі.

Тож для того, щоб не саботувати власне схуднення, вам варто максимально скоротити кількість споживання таких продуктів.

Алкоголь

Ще одна поширена помилка, якої припускаються люди, що починають худнути – вони не відмовляються від вживання алкоголю. Напої зі спиртом можуть дати вам чимало додаткових калорій, і вони не впливають дуже добре на вашу фігуру.



Алкоголь не дуже корисний для схуднення / Фото Pexels

Тож вживати напої потрібно у помірних кількостях – не більше, ніж 1 – 2, і робити це варто нечасто.

Смажена їжа та фастфуд

Якщо ви подорожуєте, смажена їжа чи куплений у магазині бутерброд можуть бути прийнятними варіантами, та якщо їсти цю їжу надто часто, це може завдати шкоду деяким частинам вашого тіла.

У такій їжі є досить багато насичених жирів та солі і дуже мало поживних речовин, а саме вітамінів, мінералів та клітковини.