Этих 4 продуктов следует избегать во время похудения в животе и талии

Когда говорится о жире на животе, нет никакого конкретного продукта, приводящего к накоплению жира на животе. Происходит это из-за целого ряда факторов – генетики, стресса и привычки сна. Впрочем, ваше питание тоже достаточно важно.

Хорошая новость в похудении состоит в том, что жир из живота идет одним из первых, когда вы начинаете худеть. Впрочем, для того чтобы терять килограммы более эффективно, вам нужно не только сократить количество потребляемых калорий, но и несколько изменить рацион. О еде, которую не стоит есть, рассказала доктор медицинских наук Вероника Джонсон.

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Обработанное мясо

Если вы любите колбасы, мясные деликатесы и бекон, это может не сильно повлиять на объем вашей талии. Эти продукты редко ассоциируются со здоровым питанием, и не зря.

Несколько исследований показали, что постоянное употребление обработанного мяса действительно может привести к увеличению объема талии, поэтому лучше ограничьте их в своем рационе. Хорошая же новость заключается в том, что необработанное мясо может быть действительно полезным для вашего рациона и похудения.

Подслащенные напитки

Безалкогольные и энергетические напитки обычно наполнены пустыми калориями, почти не имеющими питательной ценности. И если вы будете пить слишком много газированных сладких напитков, это может привести к увеличению количества жира на животе.

Так что для того, чтобы не саботировать собственное похудение, вам следует максимально сократить количество потребления таких продуктов.

Алкоголь

Еще одна распространенная ошибка, которую допускают люди, начинающие худеть – они не отказываются от употребления алкоголя. Напитки со спиртом могут дать вам немало дополнительных калорий и они не влияют очень хорошо на вашу фигуру.



Алкоголь не очень полезен для похудения / Фото Pexels

Поэтому употреблять напитки нужно в умеренных количествах – не более 1 – 2, и делать это стоит нечасто.

Жареная еда и фастфуд

Если вы путешествуете, жареная еда или купленный в магазине бутерброд могут быть приемлемыми вариантами, и если есть эту пищу слишком часто, это может нанести ущерб некоторым частям вашего тела.

В такой пище достаточно много насыщенных жиров и соли и очень мало питательных веществ, а именно витаминов, минералов и клетчатки.