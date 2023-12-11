5 найкращих напоїв для довголіття, які радять лікарі

Якщо ви хочете прожити довге та комфортне життя, варто слідкувати за своїм раціоном та переконатися, що у ньому переважають корисні, здорові продукти. Та так само важливі і напої, які ви п'єте щодня.

Вам вже точно доводилося чути про те, що вживання достатньої кількості рідини відіграє ключову роль у гарному самопочутті та здоров'ї. Тож дієтологиня та лікарка Керолайн Томасон поділилася переліком напоїв, що можуть допомогти вам підтримувати хороше самопочуття та прожити довше.

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Зелений чай

Якщо ви хочете забезпечити для себе захист від деяких хронічних захворювань, тоді вам потрібно вживати якомога більше антиоксидантів. А саме на ці поживні речовини надзвичайно багатий зелений чай – він допоможе нейтралізувати вільні радикали, що можуть шкодити клітини та ДНК.

Окрім того, цей сорт чаю також може допомогти захиститися і від деяких хвороб серця та навіть раку. Корисне вживання напою і для підтримання довголіття, адже у чаї міститься сполука, що пов'язана зі зниженням запалення та антиоксидантною активністю.

Кава

Так, якщо ви полюбляєте випити горнятко кави зранку, ви робите деяку послугу своєму організму. Звісно, вживання кави також може мати певні вади для вашого здоров'я, але вистачає у ній і переваг. Зокрема, напій наповнений поліфенолами, антиоксидантами та іншими різноманітними сполуками, що пов'язані зі здоров'ям мозку та серця.

Окрім того, одне з нещодавніх досліджень 2022 року показало, що споживання кави призводить до зменшення смертності від усіх причин. Іншими словами, що більше кави випила людина під час дослідження, то менший ризик смерті вона мала.



Кава дуже корисна для здоров'я / Фото Pexels

Та кардіологи радять вживати не більше, ніж 3 чашки кави на день – саме така кількість може принести користь здоров'ю вашого серця.

Сливовий сік

Якщо ви хочете досягти тривалого і здорового життя, здоров'я кишківника тут є дуже важливим фактором. І існує один напій, який відомий тим, що допомагає покращити роботу цього органа – це сливовий сік.

Склянка чорносливового соку дає вам здорову дозу клітковини. Клітковина неймовірно важлива для довголіття, оскільки вона допомагає вам підтримувати гарне здоров’я кишечника, покращуючи послідовність і частоту дефекації,

– поділилася дієтологиня Емі Горін.

Окрім того, регулярне споживання клітковини також може підтримувати довше життя та знижувати ризик захворювання на хронічні серцеві захворювання та діабет.

Вода

Немає нічого кращого для вашого організму, ніж звичайнісінька вода. Саме вона допомагає виводити шлаки та токсини з організму та потрібна фактично усім органам для нормального функціонування.

Та якщо вам не подобається смак звичайної води, ви можете додавати до неї трохи лимонного соку або свіжих фруктів – так напій стане смачнішим та ви отримаєте додаткові поживні речовини.

Буряковий сік

Навряд чи буряковий сік є у списку напоїв, які ви споживаєте регулярно, а дарма. У цьому напої є напрочуд багато оксиду азоту, який пов'язаний зі зниженням високого кров'яного тиску та покращенням кровообігу.

Окрім того, буряковий сік також надзвичайно багатий на антиоксиданти та вітаміни й мінерали, тож це допоможе захиститися від серцево-судинних захворювань.

Деякі дослідження показують, що літні люди, які займалися фізичними вправами та пили буряковий сік, показали покращення кровотоку до мозку.