Імунітет є дуже важливим для підтримки здоров’я людини, адже може вберегти нас від застуди та грипу. Для того, щоб отримати поживні речовини, не обов’язково вживати добавки, корисні продукти можна знайти в супермаркеті. Виявляється, фрукти та овочі здатні боротися з вірусами та бактеріями.

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Хоча всі фрукти та овочі підтримують імунітет завдяки вмісту води, клітковини та фітонутрієнтів, деякі різновиди унікальні завдяки тим поживним речовинам, які підвищують імунітет.

Здоров’я – найцінніше, що є у людини! Тому дбати про нього потрібно ретельно, приділяючи особливу увагу очищенню організму від токсинів. Лімфоміозот перевірений помічник у детоксикації організму. Препарат покращує відтік лімфи, виводить токсини з усіх органів та тканин, чинить дезінтоксикаційну дію. Все, щоб ви почувались і виглядали чудово!

Червоний перець

"Червоний болгарський перець – відмінне джерело вітамінів С і Е. Половина чашки нарізаного червоного перцю забезпечує 100% денної норми вітаміну С", – розповіла дієтолог Колетт Міко.

Броколі

Завдяки вмісту розчинної клітковини та вітамінамА, В6 та С, броколі є потужним імуностимулюючим овочем.

Грейпфрут

У грейпфруті міститься велика кількість вітаміну С. В одному фрукті міститься понад 100% щоденної потреби вітаміну, а також розчинна клітковина і вода.



Грейпфрут посилить ваш імунітет / Фото Unsplash

Шпинат

"Шпинат – багате джерело антиоксидантів (особливо вітамінів А, С і Е), а також хороше джерело заліза", – зазначила дієтолог Колетт Міко.

Авокадо

Авокадо містить вітаміни С та Е. Він позитивно зміцнює імунітет та є найкращим джерелом розчинної клітковини.

Імбир

В імбирі містяться антиоксиданти, які допомагають зменшити запалення. Імбир такоє має природні антимікробні та антибіотичні властивості, що допомагають запобігти інфекції.



Імбир посилить ваш імунітет / Фото Unsplash

Ківі

Зелений фрукт позитивно впливає на ваш імунітет, оскільки він багатий на клітковину, рослинні сполуки, воду і вітаміни С і Е.

Часник

Подрібнений або дрібно нарізаний часник виділяє хімічний компонент під назвою аліцин, який збільшує вироблення лейкоцитів, роблячи вашу імунну систему краще підготовленою до боротьби з інфекцією.