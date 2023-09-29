Ці 4 речі ви повинні робити кожної осені

Підтримувати свою оселю у порядку протягом всього року може бути непросто, та якщо ви знатимете, як це робити, у вашій оселі завжди буде чисто. Переконайтеся, що ви не забули про жодну складову осіннього прибирання.

Якщо восени ви хочете нарешті привести свій дім у ідеальний порядок, вам потрібно зробити всього кілька речей. Переконайтеся, що ви не пропустили брудних місць своєї оселі.

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Глибоке прибирання усіх кімнат

Якщо влітку ви їздили на відпочинок, чи часто подорожували, можливо, у вас не було можливостей прибирати так часто, як вам хотілося би. Тож якщо наразі ви маєте більше вільного часу, варто взятися за прибирання усіх кімнат.

Пропилососьте кожен килим у квартирі, почистьте їх, не забудьте також ретельно вимити підлогу з використанням мийних засобів. Зверніть увагу й на дезінфекцію ванни чи душової кабіни.

Очистьте техніку

Коли востаннє ви чистили свою духовку, холодильник чи мікрохвильову піч? Саме час це зробити прямо зараз, адже чиста техніка не тільки більш приємна для користування, але й працюватиме набагато краще та служитиме довше.



Побутову техніку потрібно чистити регулярно / Фото Pexels​

Замініть фільтри

Якщо у вашому домі є кондиціонер, і все літо він працював на високій потужності, вам точно доведеться замінити у ньому фільтр. Старі, несправні фільтри можуть знизити ефективність роботи усієї системи та скоротити термін її служби.

Не забудьте очистити від пилу і всі вентиляційні отвори, що є у вашому домі.

Впорядкуйте свою кухню

Перше, що ви маєте зробити – так це перевірити, чи у вашій кухні часом не зберігаються протерміновані продукти. Викиньте усі зіпсовані крупи, консерви, приправи та спеції.

Переконайтеся, що ви викинули усі зіпсовані контейнери для їжі, адже в них ви не зможете зберігати свої продукти безпечно.