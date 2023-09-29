Эти 4 вещи вы должны делать каждую осень

Поддерживать свой дом в порядке в течение всего года может быть непросто, и если вы будете знать, как это делать, в вашем доме всегда будет чисто. Убедитесь, что вы не забыли ни одной составляющей осенней уборки.

Если осенью вы хотите наконец-то привести свой дом в идеальный порядок, вам нужно сделать всего несколько вещей. Убедитесь, что вы не пропустили грязных мест своего дома.

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Глубокая уборка всех комнат

Если летом вы ездили на отдых или часто путешествовали, возможно, у вас не было возможностей убирать так часто, как вам хотелось бы. Поэтому если у вас больше свободного времени, стоит приступить к уборке всех комнат.

Пропылетесь каждый ковер в квартире, почистьте их, не забудьте также тщательно вымыть пол с использованием моющих средств. Обратите внимание и на дезинфекцию ванной или душевой кабины.

Очистите технику

Когда в последний раз вы чистили свою духовку, холодильник или микроволновку? Самое время это сделать прямо сейчас, ведь чистая техника не только более приятна для пользования, но и будет работать гораздо лучше и дольше.



Бытовую технику нужно чистить регулярно / Фото Pexels

Замените фильтры

Если в вашем доме есть кондиционер, и все лето он работал на высокой мощности, вам определенно придется заменить в нем фильтр. Старые, неисправные фильтры могут снизить эффективность работы всей системы и сократить срок службы.

Не забудьте очистить от пыли и все вентиляционные отверстия в вашем доме.

Упорядочьте свою кухню

Первое, что вы должны сделать – так это проверить, не сохраняются ли в вашей кухне просроченные продукты. Выбросьте все испорченные крупы, консервы, приправы и специи.

Убедитесь, что вы выбросили все испорченные емкости, ведь в них вы не сможете хранить свои продукты безопасно.