Ці продукти зроблять вас розумнішими

Певно, чимало людей мріють покращити свої розумові здібності, стати ще більш меткими та кмітливими. Зробити це простіше, ніж здається: потрібно тільки додати до раціону ці прості продукти.

Ви могли цього не знати, та одним з найважливіших елементів у раціоні людини є йод. В організмі він забезпечує не тільки правильну роботу щитоподібної залози, але й відповідає за обмін речовин та розвиток мозку.

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Чому потрібно додати до раціону йод

Йод – корисна сполука, і вживати її потрібно зовсім небагато. Дітям від 6 до 12 років достатньо 120 мікрограмів цієї сполуки, а дорослим – до 150 мікрограмів. Втім, вагітні жінки та ті, що годують груддю, потребують чи не вдвічі більшу дозу – 250 мікрограмів.

Це не дуже велика кількість елементу, та вона надзвичайно важлива, адже навіть маленький дефіцит може негативно вплинути на роботу вашого мозку. А недостача йоду в організмі майбутньої матері може спричинити й затримку розумового розвитку у плода.

Йододефіцит у дітей може призвести до швидкої втоми, складнощів з концентрацією уваги та проблем з аналізом та запам'ятовуванням інформації. Немовлятам йод необхідний для нормального розвитку когнітивних здібностей.

Якщо ж ви відчуваєте, що ваша продуктивність сильно впала і ви вже не можете думати так швидко, як колись, це може означати нестачу йоду в організмі. Найпростіший спосіб це виправити – замінити звичайну сіль на йодовану.

В багатьох країнах світу люди переважно вживають саме її, проте в Україні масово використовують кам'яну і навіть не замислюються про можливі наслідки для здоров'я.



Йодована сіль корисна для здоров'я / Фото Pexels​

Згідно зі статистикою, в Україні дорослі споживають тільки 40 – 80 мікрограмів йоду на добу, а це вдвічі менше за необхідну кількість. Втім, якщо ви вживатимете йодовану сіль замість звичайної, ви зможете легко покрити добову норму, адже достатньо всього четвертини чайної ложки на день.

Не забувайте й про інші продукти, що багаті на йод: морська риба, яйця, молочні продукти та волоські горіхи. Підтримати необхідну кількість речовини в організмі допоможе й регулярне вживання фруктів та овочів.