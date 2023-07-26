Можливо, ви любите вичавлювати фруктові соки вдома; тоді ви, певно, переконані, що вони надзвичайно корисні для вашого здоров'я. Та це не так, адже провідні експерти сумніваються в тому, що фруктовий сік може дати вашому організму які-небудь переваги.

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Чим шкідливі фруктові соки

Основна проблема з фруктовим соком полягає в тому, що в ньому критично не вистачає клітковин. Витискання соку не тільки вивільняє увесь цукор у фрукті, але й знищує нерозчинну клітковину. Отож, більшу частину цукру у напої становить фруктоза – її переробляє тільки печінка.

Невелика кількість фруктози, що міститься, скажімо, у яблуку, не буде шкідливою, адже її ви споживаєте разом із клітковиною. Саме ця сполука захищає тіло від впливу фруктози, уповільнюючи її засвоєння. Натомість фруктовий сік засвоюється негайно, як і всі інші солодкі напої.



Фруктовий сік містить багато цукру / Фото Pexels

Експерти також впевнені, що вживання фруктози у рідкому вигляді не тільки не дає користі, але й заважає печінці виконувати свої основні функції, а це може бути пов'язано з низкою проблем зі здоров'ям. Надмірне споживання цієї сполуки може призвести до ожиріння, діабету 2-го типу та збільшення вироблення жиру.

Окрім того, під час споживання фруктози мозок все ще продовжує думати, що ви голодні, тож це може призвести до переїдання. А британська асоціація стоматологів довела, що існує зв'язок між питтям фруктових соків та появою карієсу.

Калорії на калорії, фруктовий сік гірший для вас, ніж газовані напої. Коли ви перетворюєте фрукти на сік, ви втрачаєте нерозчинну клітковину, яка є важливою поживною речовиною і допомагає уповільнити засвоєння цукру. Приберіть клітковину, і ви просто п’єте цукор і калорії,

– поділився доктор Роберт Лустіг.

Наразі експерти радять пити не більше, ніж 150 мілілітрів соку на день, і тільки в випадку, якщо це 100% несолодкий фруктовий чи овочевий сік. Обмежити споживання потрібно через вміст цукру; ця порада стосується і вживання смузі.