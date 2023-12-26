Ці 4 продукти допоможуть позбутися розладу шлунку після Різдва

Різдво – це чудове свято, проте іноді після нього ви можете почувати себе не найкращим чином. Якщо ви переїли, і тепер почуваєтеся погано, ви можете спробувати додати до свого раціону кілька продуктів: вони точно вам допоможуть.

Різдво – це не те свято, яке зазвичай відоме поміркованістю. Тож цілком імовірно, що після споживання усіх 12 страв ви будете почуватися погано. На щастя, дієтологиня Роберта Бальдо з Baldo and Mason поділилася продуктами, які вам допоможуть.

Цікаво 5 неймовірних переваг від походу до сауни, про які ви не знали

Імбир

Ключовий інгредієнт, який радять додати до харчування чимало дієтологів – це імбир. Цей корінь наповнений різними природними протизапальними властивостями, тож ця спеція може допомогти заспокоїти нудоту.

Ви можете додавати імбир до різних страв та їсти його у різних формах. Це може бути і імбирний ель, і звичайне імбирне печиво з низьким рівнем цукру. Та найпростіший продукт, який точно вам допоможе – це імбирний чай.

Банани

Цей недорогий та популярний продукт багатий на калій, а також допомагає підтримувати баланс рідини та рівень електролітів. Окрім того, у цих продуктаї є досить багато клітковини, яка м'яко впливає на шлунок і допомагає вивести токсини з організму.



Банани дуже корисні для здоров'я / Фото Pexels

Тости на заквасці

Тож ви можете додати банани до скибочки тосту на заквасці, щоб отримати простий, проте дуже ефективний засіб від розладу живота. Закваска може легко засвоюватися і допомагає ввібрати надлишок кислоти у шлунку.

Та під час сніданку намагайтеся уникати вершкового масла з високим вмістом жиру та цукру.

Звичайні крекери

Ця їжа надзвичайно корисна для шлунку після здуття, адже допоможе вам втамувати біль та розлад. Крекери м'які та легко засвоюються організмом, тож це робить їх найкращим варіантом у випадку, коли ваш шлунок не в найкращому стані.

Та намагайтеся обирати крекери, в яких міститься якомога менше солі чи цукру.