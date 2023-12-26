Эти 4 продукта помогут избавиться от расстройства желудка после Рождества

Рождество – это отличный праздник, однако иногда после него вы можете чувствовать себя не лучшим образом. Если вы переели, и теперь чувствуете себя плохо, вы можете попробовать добавить в свой рацион несколько продуктов: они точно вам помогут.

Рождество – это не тот праздник, который обычно известен умеренностью. Так что вполне вероятно, что после потребления всех 12 блюд вы будете чувствовать себя плохо. К счастью, диетология Роберта Бальдо из Baldo and Mason поделилась продуктами, которые вам помогут.

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Имбирь

Ключевой ингредиент, который советуют добавить в питание немало диетологов – это имбирь. Этот корень наполнен различными природными противовоспалительными свойствами, поэтому эта специя может помочь успокоить тошноту.

Вы можете добавлять имбирь в различные блюда и есть его в разных формах. Это может быть и имбирный эль, и обыкновенное имбирное печенье с низким уровнем сахара. Но самый простой продукт, который вам поможет – это имбирный чай.

Бананы

Этот недорогой и популярный продукт богат калием, а также помогает поддерживать баланс жидкости и уровень электролитов. Кроме того, у этих продуктов достаточно много клетчатки, которая мягко влияет на желудок и помогает вывести токсины из организма.



Бананы очень полезны для здоровья / Фото Pexels

Тосты на закваске

Вы можете добавить бананы к ломтику тоста на закваске, чтобы получить простое, но очень эффективное средство от расстройства живота. Закваска может легко усваиваться и помогает впитать избыток кислоты в желудке.

Во время завтрака старайтесь избегать сливочного масла с высоким содержанием жира и сахара.

Обычные крекеры

Эта пища очень полезна для желудка после вздутия, ведь поможет вам утолить боль и расстройство. Крекеры мягкие и легко усваиваются организмом, что делает их лучшим вариантом в случае, если ваш желудок не в лучшем состоянии.

И старайтесь выбирать крекеры, в которых содержится как можно меньше соли или сахара.