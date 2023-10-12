Що їсти під час харчового отруєння: поради лікаря

Харчове отруєння може бути неприємним, та для того, щоб не посилити симптоми, ви маєте протягом певного часу дотримуватися дієте та не вживати тяжкої їжі. Деякі дії також допоможуть вам швидше одужати.

Харчове отруєння може статися з кожним, і перше, чого ви хочете у цьому випадку, так це отримати полегшення. Для того, щоб зменшити основні симптоми отруєння, а саме блювоту, діарею та розлад шлунка, спробуйте вживати конкретні продукти. Що саме треба їсти, розповів лікар Кевін Мартінез.

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Пийте багато води

Ви могли про це не замислюватися, проте споживання великої кількості рідини є вирішальним, коли ваш організм намагається впоратися з наслідками харчового отруєння.

Блювота і діарея, які часто супроводжують харчові отруєння, можуть призвести до зневоднення, тож спробуйте пити воду маленькими ковточками чи смоктати кубики льоду.

Також ви можете пити газовані напої без кофеїну та чай без кофеїну. Спробуйте додати до свого раціону також курячий чи овочевий бульйон.

Їжте м'яку їжу

Щойно ви відчуєте, що можете їсти їжу, спробуйте вживати продукти, які будуть щадними для вашого шлунково-кашкового тракту. Дотримуйтеся м'якої дієти та слідкуйте за тим, щоб у продуктах був низький рівень клітковини та жиру – це допоможе шлунку перетравлювати продукти.



Після отруєння не можна їсти жирну їжу / Фото Pexels​

Зокрема, після харчового отруєння ви можете додати до свого раціону:

банани;

крупу;

мед;

желе;

вівсяні пластівці;

рис;

яблучне пюре;

тости.

Спробуйте природні засоби

Один з найкращих засобів, що може допомогти вам впоратися з нудотою – це імбирний чай. Спробуйте пити його якомога частіше, і ви досить швидко помітите, що ваш шлунок заспокоюється.

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Ще одна порада, яку дають експерти – не чистіть зуби відразу ж після блювоти. Це може здатися дивним і неприємним, проте річ у тому, що шлункова кислота, яка виділяється під час нудоти, може пошкодити зубну емаль, а чищення зубів тільки посилить цей ефект.

Натомість краще прополощіть рот сумішшю води та харчової соди.