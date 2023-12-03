Чим замінити "шубу" на Новий рік: святковий салат до столу за 10 хвилин

У нашу звичку за багато років увійшло готувати на Новий рік салат "Олів’є" чи "Оселедець під шубою". Однак, окрім того, що ці салати є відголоском Радянського Союзу, вони ще й шкідливі. До прикладу, «шуба» може викликати печію, тому варто приготувати в новорічну ніч корисніший салат.

У часи СРСР салат "Оселедець під шубою" дуже любили завдяки тому, що його могли їсти кілька днів, пише 24 Канал. Продукти були доступними, тож робили салату багацько, у глибокій салатниці, щоб ним могли наїстися всі члени родини.

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Оселедець, картопля, варена морква, буряк та яйця пошарово викладалися й перемащувалися майонезом, який склададається з олії, а значить містить багато жиру і калорій. Тому ви повинні враховувати, що позитивно на вашу фігуру цей салат не вплине. А ще такий мікс може гарантувати вам печію, тому краще звернути увагу на корисніші салати.



Салат "Оселедець під шубою" вважають моветоном / Фото Shuba.life

Щоб не подавати до столу радянський салат, радимо вам приготувати цікавий та смачний салат, який сподобається кожній господині. Як приготувати святковий рецепт з риби та авокадо розповіла розповіла блогерка @anny.cooking. Цей салат стане відмінним варіантом для святкового столу.

Рецепт салату з рибою та авокадо

– 50 г руколи;– 4-5 томатів чері;– 100 г слабосоленої риби;– 1 авокадо;– 1 огірок;– 50 г крем-сиру;– 10 г вершків 33%;– сіль.

Для соусу вам знадобиться 3 ст.л. олії, 1 ст.л. соєвого соусу, 1 ч.л. французької гірчиці, 1 ч.л. меду і 1 ч.л. лимонного соку.

Спосіб приготування