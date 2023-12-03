Чим замінити "шубу" на Новий рік: святковий салат до столу за 10 хвилин

3 грудня 2023, 19:15
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У нашу звичку за багато років увійшло готувати на Новий рік салат "Олів’є" чи "Оселедець під шубою". Однак, окрім того, що ці салати є відголоском Радянського Союзу, вони ще й шкідливі. До прикладу, «шуба» може викликати печію, тому варто приготувати в новорічну ніч корисніший салат.

У часи СРСР салат "Оселедець під шубою" дуже любили завдяки тому, що його могли їсти кілька днів, пише 24 Канал. Продукти були доступними, тож робили салату багацько, у глибокій салатниці, щоб ним могли наїстися всі члени родини.

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Оселедець, картопля, варена морква, буряк та яйця пошарово викладалися й перемащувалися майонезом, який склададається з олії, а значить містить багато жиру і калорій. Тому ви повинні враховувати, що позитивно на вашу фігуру цей салат не вплине. А ще такий мікс може гарантувати вам печію, тому краще звернути увагу на корисніші салати.


Салат "Оселедець під шубою" вважають моветоном / Фото Shuba.life

Щоб не подавати до столу радянський салат, радимо вам приготувати цікавий та смачний салат, який сподобається кожній господині. Як приготувати святковий рецепт з риби та авокадо розповіла розповіла блогерка @anny.cooking. Цей салат стане відмінним варіантом для святкового столу.

Рецепт салату з рибою та авокадо

Інгредієнти:
 – 50 г руколи;
 – 4-5 томатів чері;
 – 100 г слабосоленої риби;
 – 1 авокадо;
 – 1 огірок;
 – 50 г крем-сиру;
 – 10 г вершків 33%;
 – сіль.

Для соусу вам знадобиться 3 ст.л. олії, 1 ст.л. соєвого соусу, 1 ч.л. французької гірчиці, 1 ч.л. меду і 1 ч.л. лимонного соку.

Спосіб приготування

  1. Крем-сир з’єднайте з вершками та підсоліть та за допомогою міксера збивайте до пишності та однорідності.
  2. Огірки наріжте слайсами та просушіть паперовим рушничком. Наповніть крем-сиром та загорніть в рулетики.
  3. Наріжте авокадо та підсмажте на грилі до золотистої скоринки.
  4. Для заправки з’єднайте олію, соєвий соус, французьку гірчицю, мед і лимонний сік. Все це добре збийте виделкою.
  5. Щоб зібрати салат викладайте руколу, томати чері, лосось, авокадо та огірки й полийте заправкою.

 

Автор: Юлія Турелик