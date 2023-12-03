Чим замінити "шубу" на Новий рік: святковий салат до столу за 10 хвилин
У нашу звичку за багато років увійшло готувати на Новий рік салат "Олів’є" чи "Оселедець під шубою". Однак, окрім того, що ці салати є відголоском Радянського Союзу, вони ще й шкідливі. До прикладу, «шуба» може викликати печію, тому варто приготувати в новорічну ніч корисніший салат.
У часи СРСР салат "Оселедець під шубою" дуже любили завдяки тому, що його могли їсти кілька днів, пише 24 Канал. Продукти були доступними, тож робили салату багацько, у глибокій салатниці, щоб ним могли наїстися всі члени родини.
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Оселедець, картопля, варена морква, буряк та яйця пошарово викладалися й перемащувалися майонезом, який склададається з олії, а значить містить багато жиру і калорій. Тому ви повинні враховувати, що позитивно на вашу фігуру цей салат не вплине. А ще такий мікс може гарантувати вам печію, тому краще звернути увагу на корисніші салати.
Салат "Оселедець під шубою" вважають моветоном / Фото Shuba.life
Щоб не подавати до столу радянський салат, радимо вам приготувати цікавий та смачний салат, який сподобається кожній господині. Як приготувати святковий рецепт з риби та авокадо розповіла розповіла блогерка @anny.cooking. Цей салат стане відмінним варіантом для святкового столу.
Рецепт салату з рибою та авокадоІнгредієнти:
– 50 г руколи;
– 4-5 томатів чері;
– 100 г слабосоленої риби;
– 1 авокадо;
– 1 огірок;
– 50 г крем-сиру;
– 10 г вершків 33%;
– сіль.
Для соусу вам знадобиться 3 ст.л. олії, 1 ст.л. соєвого соусу, 1 ч.л. французької гірчиці, 1 ч.л. меду і 1 ч.л. лимонного соку.
Спосіб приготування
- Крем-сир з’єднайте з вершками та підсоліть та за допомогою міксера збивайте до пишності та однорідності.
- Огірки наріжте слайсами та просушіть паперовим рушничком. Наповніть крем-сиром та загорніть в рулетики.
- Наріжте авокадо та підсмажте на грилі до золотистої скоринки.
- Для заправки з’єднайте олію, соєвий соус, французьку гірчицю, мед і лимонний сік. Все це добре збийте виделкою.
- Щоб зібрати салат викладайте руколу, томати чері, лосось, авокадо та огірки й полийте заправкою.