Чем заменить "шубу" на Новый год: праздничный салат за 10 минут

В нашу привычку за многие годы вошло готовить на Новый год салат "Оливье" или "Селедка под шубой". Однако, кроме того, что эти салаты являются отголоском Советского Союза, они еще вредны. К примеру, "шуба" может вызвать изжогу, поэтому стоит приготовить в новогоднюю ночь более полезный салат.

Во времена СССР салат "Селедка под шубой" очень любили благодаря тому, что его могли есть несколько дней, пишет 24 Канал. Продукты были доступными, поэтому делали много салата, в глубокой салатнице, чтобы им могли наесться все члены семьи.

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Сельдь, картофель, вареная морковь, свекла и яйца послойно выкладывались и перемазывались майонезом, который состоит из растительного масла, а значит содержит много жира и калорий. Потому вы должны учесть, что положительно на вашу фигуру этот салат не воздействует. А еще такой микс может гарантировать вам изжогу, поэтому лучше обратить внимание на более полезные салаты.



Салат "Селедка под шубой" считают языкетоном / Фото Shuba.life

Чтобы не подавать на стол советский салат, рекомендуем вам приготовить интересный и вкусный салат, который понравится каждой хозяйке. Как приготовить праздничный рецепт из рыбы и авокадо рассказала блогерша @anny.cooking. Этот салат станет отличным вариантом для праздничного стола.

Рецепт салата с рыбой и авокадо

– 50 г рукколы;– 4-5 томатов черри;– 100 г слабосоленой рыбы;– 1 авокадо;– 1 огурец;– 50 г крем-сыра;– 10 г сливок 33%;– соль.

Для соуса вам понадобится 3 ст.л. растительного масла, 1 ст.л. соевого соуса, 1 ч.л. французской горчицы, 1 ч.л. меда и 1 ч.л. лимонный сок.

Способ приготовления