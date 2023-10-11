Про те, як правильно вчинити з харчовими відходами розповіла Ольга Безугла – дієтолог та лікар-терапевт.

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Сплануйте своє харчування

"Купуй одне – отримай друге безкоштовно" та інші оптові пропозиції призводять до того, що ми купуємо більше, ніж нам потрібно, і відходи з магазину потрапляють додому. З точки зору харчових відходів, розумно не купувати більше, ніж потрібно. Купуйте лише те, що вам дійсно потрібно.



Складіть план харчування на тиждень

Дієтологиня радить перевіряти або фотографувати те, що залишилося в холодильнику та шафах перед покупками, щоб знати, що у вас є. За її словами, за продуктами варто ходити після прийому їжі, а не перед нею. Використовуйте список покупок, зазначаючи необхідну кількість продуктів.



Знайте, як зберігати їжу

"Свіжі продукти кладіть за продуктами, термін придатності яких підходить до завершення. Організуйте холодильник так, щоб на верхній полиці були готові до вживання продукти, наприклад, залишки їжі, а на нижній полиці – закрите сире м'ясо та риба, щоб уникнути протікання. Зарезервуйте окрему шухляду для фруктів та овочів", – зазначила дієтологиня Ольга Безугла.



Розумійте різницю між датами "вжити до" та "перед тим, як використати"

Термін придатності на упакованих продуктах харчування вказує на те, коли їх ще можна вживати в їжу. Зазвичай він вказується на швидкопсувних продуктах, таких як охолоджене м'ясо, молочні продукти та готові страви. Щоб не витрачати продукти даремно, їх слід купувати тоді і в тій кількості, яка необхідна. Краще не робити запаси.

Використовуйте те, що маєте

"Регулярно перевіряйте, що є в холодильнику та шафах, і використовуйте продукти, термін придатності яких добігає кінця", – радить Ольга Безугла.



Уникайте надмірних порцій



Подавати невеликі порції і повертатися за добавками, замість того, щоб вишкрібати надлишки їжі з тарілок у смітник. Використовуйте тарілки меншого розміру для подачі їжі. Вимірюйте розміри порцій за допомогою недорогих кухонних помічників, таких як мірні чашки та черпаки для відповідних розмірів порцій.