Як заспокоїти подразнену шкіру влітку: найефективніші способи

Влітку через постійне перебування на сонці наша шкіра може зазнати подразнень. Це можуть бути прищі на обличчі, почервоніння, свербіж та сухість ніг. Є багато простих способів, які допоможуть заспокоїти роздратовану шкіру та запобігти цій проблемі.

Одними з найпроблемніших сезонів для нашої шкіри є літо. Спекотна та волога погода доволі сильно на неї впливає. Влітку ми більш активніші, через що потіємо та виробляємо шкірне сало.

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Часто винуватцем подразнення шкіри є сонце. Саме сонячні опіки влітку є найпоширенішим способом подразнення шкіри.

Використовуйте сонцезахисний крем

Спосіб номер один запобігти подразненню – використовувати сонцезахисний крем.

Найголовніше – наносити сонцезахисний крем щодня, а також повторно наносити його кожні дві години, щоб шкіра залишалася сяючою та здоровою,

– розповіла косметолог Шані Дарден.

Очищуйте шкіру

Влітку дуже важливо очищувати шкіру через піт та сонцезахисний крем, що забиває пори.



Очищуйте влітку подразнену шкіру / Фото з InStyle

Користуйтеся очищаючим засобом

Використовуйте засіб для обличчя, що піниться. Він краще видаляє піт, бруд і жир. Однак, якщо ваша шкіра запалена або подразнена, краще використовувати зволожуючий засіб для вмивання або міцелярну воду, щоб запобігти подальшому подразненню шкіри.

Зволожуйте

Влітку дуже важливо зволожувати шкіру, навіть якщо вона не роздратована. Варто тримати у холодильнику тюбик заспокійливого та зволожуючого засобу. Наносьте його щаразу, коли шкіра буде подразнена. Засіб з алое та гіалуронової кислоти може заспокоїти шкіру та зволожити її.

Не забувайте про тіло

Не варто зосереджувати свою увагу влітку лише на тілі. Решта шкіри також потребує уваги. Нанесіть після душу лосьйон чи олійку, які глибоко зволожують.