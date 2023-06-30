Ймовірно, ви думаєте: навіщо прати рушники з ванної надто часто, якщо ви витираєте ними чисте тіло. Втім, дерматологи переконані, що після кожного миття на вашому рушнику залишається безліч бактерій та частинок шкіри.

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Як часто потрібно прати рушники

Часто після прийому душу чи ванної люди просто залишають рушники сушитися, і навіть не думають про прання до того, як вони не почнуть неприємно пахнути. Та лікарі стверджують, що такий підхід може серйозно зашкодити здоров'ю.

Сама природа способу їх використання призводить до тісного контакту з усіма частинами тіла, буквально від голови до п'ят,

– поділилася дерматологиня Елізабет Скотт.

Невипраний рушник може бути не просто негігієнічним, але й спричинити інфікування від тих бактерій, які ви самі лишили на ньому день чи тиждень тому. Зокрема, на тканині можуть зберегтися патогени шкіри, бактеріальні й вірусні збудники, що спричиняють кон'юнктивіт, грибки, які можуть призвести до лишаю чи мікозу стопи, та навіть фекальні патогени.

Через це лікарі радять міняти рушники після кожного використання, але можна кидати їх в прання після двох-трьох прийомів душу, якщо перед цим ретельно висушити тканину. Саме у мокрих рушниках найкраще зберігаються і розмножуються усі шкідливі для організму мікроби.



У рушниках зберігається чимало мікробів / Фото Pexels​

Дерматологи також зауважують, що у ванній, де зазвичай і зберігаються рушники, більше вологи, ніж в інших кімнатах, тож не варто залишати їх там.

Та у правила про заміну рушників є кілька винятків – зокрема, варто міняти їх частіше, якщо на вашій шкірі є рани та подразнення.

Якщо ваш шкірний бар'єр пошкоджений, вам слід бути обережнішими. Використовуйте свіжий рушник після кожного душу, доки шкіра не заживе. Якщо ви схильні до абсцесів, кишень гною, викликаних інфекцією, не використовуйте рушник повторно,

– порадила лікарка Хупер.

Прати рушники радять у гарячій воді з використанням порошку, а сушити за високих температур. Також дерматологи нагадують, що речі особистої гігієни мають залишатися й справді особистими, тож не варто ними ділитися, адже це може призвести до низки неприємних захворювань.