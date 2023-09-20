Як підвищити гемоглобін в домашніх умовах: прості правила

Низький рівень гемоглобіну може бути ознакою такого захворювання як анемія. Деякі дієтичні заходи та добавки можуть допомогти підвищити рівень гемоглобіну в домашніх умовах.

Гемоглобін – це багатий залізом білок, який міститься в еритроцитах. Вони відповідають за перенесення кисню по всьому тілу. Про це розповіла медсестра з питань здоров’я та здоров'я Домініка Фонтейн.

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Низький рівень гемоглобіну може бути ознакою анемії. Це відбувається, коли у людини недостатньо еритроцитів або вони перестають функціонувати належним чином. Анемія призводить до нестачі кисню в організмі, а це є небезпечним. Рівень гемоглобіну можна підвищити природним шляхом та контролювати в домашніх умовах.

Збільшіть споживання заліза

Залізо сприяє виробленню гемоглобіну, а це сприяє утворенню більшої кількості еритроцитів. Низький рівень заліза може призвести до низького рівня червоних кров’яних тілець.

Людині з низьким рівнем гемоглобіну корисно вживати більше продуктів, багатих залізом: м'ясо, риба та птиця, м'ясо, квасоля, бобові, яйця, листові зелені овочі, такі як капуста і брокколі, горіхи і насіння.

Погода чи пора року не повинні впливати на гарне самопочуття. Для покращення дренажної функції спробуйте– лікарський засіб у вигляді крапель імуномодулювальної, дезінтоксикаційної та протизапальної дії. Подбайте про своє здоров’я та рідних!

Збільшіть споживання фолієвої кислоти

Фолієва кислота – це тип вітаміну групи В, який відіграє важливу роль у виробленні гемоглобіну. Організм використовує фолієву кислоту для виробництва гему – компонента гемоглобіну, який допомагає переносити кисень.

Еритроцити не зможуть дозріти, якщо людина не отримує достатньо фолату. Це може призвести до фолієво-дефіцитної анемії та низького рівня гемоглобіну. Хороші джерела фолієвої кислоти включають: шпинат, квасоля, арахіс, фрукти, насіння, яйця.

Збільшіть засвоєння заліза

Споживання певних вітамінів і мінералів може допомогти організму краще засвоювати залізо. Сюди входить вітамін С, вітамін А, бета-каротин.