Проста вправа на 1 хвилину, що позбавить вас подвійного підборіддя

Якщо вас турбує поява другого підборіддя, на щастя, це зовсім не кінець світу. Ситуацію досить легко виправити за допомогою простої техніки, що зміцнить м'язи шкіри.

Подвійне підборіддя зазвичай виникає, якщо у вас є надлишок жиру між підборіддям та шиєю. Дуже часто люди не сприймають друге підборіддя як щось, що можна контролювати, і деякі думають, що воно викликане суто генетичними особливостями, віком та поставою. Та експертка з краси Джілл Теплін поділилася простим способом прибрати подвійне підборіддя.

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Як позбутися подвійного підборіддя

Вам може здатися, що друге підборіддя – це серйозна проблема, для подолання якої вам доведеться витратити дуже багато часу та грошей. Втім, існує проста техніка, яка допоможе вам позбутися зайвого підборіддя, і для неї вам потрібна всього хвилина вільного часу.

Тож ви можете робити це в машині, коли ви бігаєте, коли ви йдете, що завгодно і скільки завгодно разів протягом дня. Це зміцнює всі м’язи вашої шиї та допомагає уникнути подвійного підборіддя,

– поділилася Джілл Теплін.

Для цього вам потрібно підняти язик до піднебіння і завести його назад так сильно, як ви тільки можете. Утримуйте це положення та повторюйте вправу так довго, як можете, щоб отримати якомога кращі результати. Ця проста вправа напружує та тренує м'язи вашої шиї, тож вона буде дуже корисною у запобіганні появи другого підборіддя.



Вправи для м'язів шиї дуже корисні / Фото Pexels

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Ця вправа досить непомітна для ока інших людей, тож ви можете виконувати її, просто коли йдете вулицею. Вперше ця вправа була представлена ще в 1990-х роках, і вона стала популярною через те, що чимало людей стверджували, наче вона допомагає змінити лінію щелепи.

Втім, не було проведено жодних досліджень щодо цього твердження.