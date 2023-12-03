Експерти ніколи не роблять ці 5 речей перед сном

Так, насправді дії, які ви виконуєте перед сном, можуть дуже серйозно вплинути на те, як ви будете спати вночі. А сон – це дуже важлива складова здоров'я і продуктивності, тож ним точно не варто нехтувати.

Якість сну дуже сильно пов'язана з вашим тілом, розумом та навіть навколишнім середовищем. І ваші звички дуже сильно впливають на те, чи вдасться вам якісно відпочити протягом ночі. Експертка зі сну докторка медичних наук Джоселін Ченг розповіла, які звички можуть згубно вплинути на ваш сон.

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Використання електроніки

Звісно, всі ми винні у тому, що час від часу перед сном гортаємо соцмережі чи дивимося якісь відео, проте це справді може погіршити якість вашого сну. Річ у тому, що яскраве світло, що виходить з екрана телефона ( його також називають блакитним світлом) може зробити вас більш бадьорими та порушити добовий цикл.

Це суттєво ускладнить і процес засинання, і погіршить тривалість та міцність вашого сну. Тож замість того, щоб використовувати телефон, ви можете почитати книгу чи зробити кілька легких вправ з йоги. Не забудьте й про те, щоб вимкнути світло перед тим, як засинати.

Надто багато їжі та напоїв

Якщо ви полюбляєте влаштовувати вечерю прямо перед сном, настав час позбутися цієї згубної звички.

Важка їжа може спричинити розлад шлунка, а вживання великої кількості рідини перед сном може ускладнити впасти або не заснути, оскільки ви збільшите потребу в сечовипусканні,

– поділилася докторка Ченг.



Не варто їсти прямо перед сном / Фото Pexels

Заняття спортом перед сном

Звісно, у вас не може бути часу для тренувань вранці, проте не варто відкладати їх на дуже пізній вечір, адже це також може погіршити якість вашого сну.

Річ у тому, що вправи дають вам бадьорість та енергію, а це зовсім не те, що вам потрібно, коли ви намагаєтеся заснути. Тож замість інтенсивних вправ ви можете зробити кілька простих розтяжок чи поз йоги перед сном та обмежитися цим.

Вживання кофеїну

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Починати день з чашки кави чи чаю – це хороша ідея, а ось пити ці ж напої прямо перед сном – вже ні. Чимало людей помилково вважають, що кофеїн є тільки у каві, проте у чаї він також міститься, тож не варто пити міцний чорний чай пізно ввечері.