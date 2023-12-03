Эксперты никогда не делают эти 5 вещей перед сном

Да, на самом деле действия, которые вы предпринимаете перед сном, могут очень серьезно повлиять на то, как вы будете спать ночью. А сон – это очень важная составляющая здоровья и продуктивности, так что им точно не стоит пренебрегать.

Качество сна очень связано с вашим телом, умом и даже окружающей средой. И ваши повадки очень сильно влияют на то, удастся ли вам качественно отдохнуть в течение ночи. Эксперт из сна доктор медицинских наук Джоселин Ченг рассказала, какие привычки могут губительно повлиять на ваш сон.

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Использование электроники

Конечно, все мы виноваты в том, что время от времени перед сном листаем соцсети или смотрим какие-то видео, однако это может ухудшить качество вашего сна. Дело в том, что яркий свет, выходящий из экрана телефона (его также называют голубым светом), может сделать вас более бодрыми и нарушить суточный цикл.

Это существенно усложнит и процесс засыпания, и усугубит продолжительность и крепость вашего сна. Поэтому вместо того, чтобы использовать телефон, вы можете почитать книгу или сделать несколько легких упражнений по йоге. Не забудьте и о том, чтобы выключить свет перед тем, как засыпать.

Слишком много еды и напитков

Если вы любите устраивать ужин прямо перед сном, пора избавиться от этой пагубной привычки.

Тяжелая пища может вызвать расстройство желудка, а употребление большого количества жидкости перед сном может усложнить упасть или не уснуть, поскольку вы увеличите потребность в мочеиспускании,

– поделилась докторка Ченг.



Не стоит есть прямо перед сном / Фото Pexels

Занятия спортом перед сном

Конечно, у вас не может быть времени для тренировок утром, однако не стоит откладывать их на очень поздний вечер, ведь это может ухудшить качество вашего сна.

Дело в том, что упражнения дают вам бодрость и энергию, а это совсем не то, что вам нужно, когда вы пытаетесь уснуть. Поэтому вместо интенсивных упражнений можно сделать несколько простых растяжек или поз йоги перед сном и ограничиться этим.

Употребление кофеина

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Начинать день с чашки кофе или чая – это хорошая идея, а вот пить эти напитки прямо перед сном – уже нет. Многие ошибочно считают, что кофеин есть только в кофе, однако в чае он также содержится, поэтому не стоит пить крепкий черный чай поздно вечером.