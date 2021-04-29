Хрускіт в колінах: чому це відбувається та коли пора бити на сполох

Часто, під час руху, в колінних суглобах виникає специфічний звук, який ми називаємо хрускотом. Інколи він поєднується з іншими симптомами, наприклад почервонінням чи набряком. Сьогодні розберемося, коли звичайний хрускіт переходить в серйозну хворобу та що з цим робити.

Хрускіт у колінах пов'язаний з утворенням бульбашок газу в синовіальній рідині. Коли вони тріскають, коліна видають характерні звуки, які є абсолютно безпечними.

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Інша справа, якщо звук обумовлений тертям зв'язок, хрящів, суглобових поверхонь. Такий хруст може свідчити про захворювання, що прогресує, яке з часом призведе до руйнування суглоба. Утім, немає сенсу хвилюватися, якщо у вашому анамнезі відсутні травми коліна, запальні процеси чи остеоартроз.

Коли не треба панікувати



Що робити, якщо хрустять коліна / Фото Pexels

Серед безпечних симптомів:

поодинокі клацання в колінах;

рідкісний хрускіт, який проявляється в обидвох колінах, а також ліктях, пальцях та інших суглобах;

звук не супроводжується болем чи дискомфортом;

В таких ситуаціях вам не потрібна консультація в лікаря чи специфічне лікування. Якщо ви хочете зайнятися профілактикою, спробуйте:

зайнятися спортом – це зміцнить м'язи ніг, зокрема коліна. Тренуйтеся з додатковою вагою 2 рази на тиждень;

– це зміцнить м'язи ніг, зокрема коліна. Тренуйтеся з додатковою вагою 2 рази на тиждень; розминайтеся перед тренуванням , щоб уникнути травм або перевантажень колін

, щоб уникнути травм або перевантажень колін регулярно розтягуйте передні й задні м'язи стегна ;

; носіть зручне взуття , особливо якщо ви багато ходите;

, особливо якщо ви багато ходите; підтримуйте оптимальну вагу. Ожиріння підвищує ризик розвитку артриту колінного суглоба;

Ожиріння підвищує ризик розвитку артриту колінного суглоба; спіть в правильному положенні;

якщо у вас офісна робота, намагайтеся робити невеличкі перерви для прогулянок чи розминок.

Коли звернутися до лікаря

Якщо ви підозрюєте, що хрускіт патологічний – пора звертатися до лікарів. Зазвичай першим сигналом стає зміна звуку: замість легкого потріскування ви можете чути виражений хрускіт (подібний звук ми чуємо при розбиванні яйця чи прогулянок по снігу в морозну погоду).

Симптоми можуть змінюватися в залежності від діагнозу:

ви можете відтворювати хрускіт за власним бажанням;

ви починаєте відчувати хрускіт на фізичному рівні;

хрускіт стає причиною дискомфорту: вам важко пересуватися, коліно опухає, суглоб гарячий на дотик, тощо.

При виявленні цих симптомів не займайтеся самолікуванням!

Як лікувати коліна



Що робити, якщо хрустять коліна / Фото Unsplash

Методи лікування можуть бути різні:

медикаментозні,

немедикаментозні,

хірургічні.

Операція проводиться, якщо симптоми є наслідками травм коліна. Ліки застосовуються при запаленнях: антибіотики – при інфекційних ураженнях, нестероїдні протизапальні препарати чи глюкокортикоїди – при артритах.

Якщо причиною хрускоту в коліні є остеоартроз, для лікування поєднують знеболювальні препарати та хірургічне втручання. У разі нормальної мінеральної щільності кісткової тканини, акцент робиться на немедикаментозному методі лікування (ЛФК, масаж, плавання, фізіотерапія).