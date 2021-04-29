Хрускіт в колінах: чому це відбувається та коли пора бити на сполох

Джерело:24 канал
Часто, під час руху, в колінних суглобах виникає специфічний звук, який ми називаємо хрускотом. Інколи він поєднується з іншими симптомами, наприклад почервонінням чи набряком. Сьогодні розберемося, коли звичайний хрускіт переходить в серйозну хворобу та що з цим робити.
Хрускіт у колінах пов'язаний з утворенням бульбашок газу в синовіальній рідині. Коли вони тріскають, коліна видають характерні звуки, які є абсолютно безпечними.
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Інша справа, якщо звук обумовлений тертям зв'язок, хрящів, суглобових поверхонь. Такий хруст може свідчити про захворювання, що прогресує, яке з часом призведе до руйнування суглоба. Утім, немає сенсу хвилюватися, якщо у вашому анамнезі відсутні травми коліна, запальні процеси чи остеоартроз.
Що робити, якщо хрустять коліна / Фото Pexels
Серед безпечних симптомів:
В таких ситуаціях вам не потрібна консультація в лікаря чи специфічне лікування. Якщо ви хочете зайнятися профілактикою, спробуйте:
Якщо ви підозрюєте, що хрускіт патологічний – пора звертатися до лікарів. Зазвичай першим сигналом стає зміна звуку: замість легкого потріскування ви можете чути виражений хрускіт (подібний звук ми чуємо при розбиванні яйця чи прогулянок по снігу в морозну погоду).
Симптоми можуть змінюватися в залежності від діагнозу:
При виявленні цих симптомів не займайтеся самолікуванням!
Що робити, якщо хрустять коліна / Фото Unsplash
Методи лікування можуть бути різні:
Операція проводиться, якщо симптоми є наслідками травм коліна. Ліки застосовуються при запаленнях: антибіотики – при інфекційних ураженнях, нестероїдні протизапальні препарати чи глюкокортикоїди – при артритах.
Якщо причиною хрускоту в коліні є остеоартроз, для лікування поєднують знеболювальні препарати та хірургічне втручання. У разі нормальної мінеральної щільності кісткової тканини, акцент робиться на немедикаментозному методі лікування (ЛФК, масаж, плавання, фізіотерапія).