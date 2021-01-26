Що робити, якщо постійно болить голова: пояснення невролога

Інколи причиною головного болю є неправильний розпорядок дня та надмірний стрес. Тож першим кроком до покращення стану є перегляд своїх звичок. Якщо це не допомагає, варто звернутися до невролога та виключити ймовірність серйозних захворювань.
Джерело: Ramsay Diagnostics
Якщо ви страждаєте від постійного головного болю, слід переглянути свої звички. Дискомфорт можуть провокувати втома, погане харчування, недосип та стрес. Інколи, щоб позбутися болю достатньо переглянути свій розпорядок дня.
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По-перше, спробуйте лягати спати в один і той же час, якомога раніше. Організму потрібно 8 повноцінних годин сну, щоб повністю відновитися. Проте не варто спати понад 10 годин, адже пересипання знижує рівень цукру в крові, що теж провокує головний біль.
Якщо ви проводите багато часу за комп'ютером, книжками або ваша робота пов'язана з дрібними деталями, що призводить до напруження зору, спробуйте робити короткі перерви та організовувати гімнастику для очей.
Також лікарі радять відмовитися від алкоголю, оскільки він впливає на артеріальний тиск, і уникати стресу та негативних емоцій.
Лікар може направити вас на МРТ або КТ голови / Фото iStock
Головний біль можуть викликати:
МРТ або КТ головного мозку – це найшвидший спосіб з'ясувати, що саме спровокувало головний біль. Якщо з самим головним мозком все в порядку, невролог допоможе встановити першопричину та направити вас до відповідного лікаря, який продовжить лікування.
Причини головного болю / Фото iStock
Інколи головний біль є наслідком порушень функцій судин та серця. Зазвичай такі патології характерні для людей літнього віку, але деякі з них поширені й серед молоді:
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Якщо у вас є проблеми зі спиною, то голова, швидше за все, болить саме через них. Будь-які викривлення, збільшення кісткової тканини на хребцях, грижі і протрузії призводять до затискання судин. Через це в мозок не надходить достатня кількість кисню та поживні речовини.
Також в голову віддає біль від хребта. Це трапляється рідко, але все ж ризик існує. Він виникає травмах, грижах і викривленні шийної та верхньої частини грудного відділів. Проблемами хребта займаються невролог і хірург-ортопед. На викривлення спини лікар зверне увагу ще на візуальному огляді.
Біль можуть викликати два види травм: пошкодження черепа і хребта.
При черепно-мозкових травмах утворюється гематома, яка збільшує внутрішньочерепний тиск. Вона затискає судини і ближні відділи мозку. При пошкодженні черепа, його осколки можуть потрапити всередину і викликати кровотечу. Біль при цьому настає через деякий час після травми. При травмах шиї голова болить від близькості пошкодження, а при травмах хребта – біль спровокований перетисканням великих судин.
Як встановити причину головного болю / Фото iStock
Хвороби можуть впливати на головний біль як прямо, так і опосередковано:
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Якщо ви змінили рутинні звички, розклад дня, час сну, почали більше прогулюватися та менше напружувати очі, але біль зберігається – вам допоможе правильна діагностика:
Лише встановивши першопричину, варто розгортати повноцінну боротьбу з головними болями.