Яка їжа позитивно впливає на наш настрій та когнітивні здібності, а також, які продукти варто додати у свій щоденний раціон.

Зв'язок між роботою мозку та їжею існує, розповідає психіаторка Надь Беата та сімейна лікарка Марія Гункало. Все більше досліджень показують, що отримання з раціону усіх необхідних вітамінів та мікроелементів (цинку, магнію, омега 3, вітамінів групи B і D3, фолієвої кислоти та заліза), сприяють підтримці не лише фізичного, а й психічного здоров’я.

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Як лікарі пояснюють зв'язок між тим, що ми їмо та роботою мозку



Їжа та мозок / Фото Pexels

Тут усе логічно: для того, щоб всі процеси в організмі відбувалися правильно – нам необхідні певні "будівельні матеріали", якими є макронутрієнти (вуглеводи, білки, жири) та мікронутрієнти (вітаміни, мікроелементи).

Наприклад, для синтезу нейромедіаторів (це речовини за допомогою яких "спілкуються" між собою клітини мозку), необхідні:

вітамін В1 – для синтезу ацетилхоліну (відповідає за пам’ять, здатність навчатись);

– для синтезу ацетилхоліну (відповідає за пам’ять, здатність навчатись); серотонін (відповідає за цикл сну, синтез мелатоніну, настрій) – для його утворення потрібні амінокислота триптофан, В6, залізо;

(відповідає за цикл сну, синтез мелатоніну, настрій) – для його утворення потрібні амінокислота триптофан, В6, залізо; дофамін (увага, мотивація, пам’ять) – для синтезу необхідні L-тирозин, залізо, В6.

Така ж схема буде актуальною й для інших нейротрансмітерів.

Що повинно бути в раціоні

Нейронні оболонки здебільшого складаються з холестеролу та омега-3 жирних кислот, тому омега-3 обов'язково повинні входити в раціон. Цей компонент не лише позитивно впливає на мозок, але є однією з речовин, яка має важливе значення для розвитку та функціонування нервової системи. Нестача омега-3 може бути пов'язана з поганим настроєм та зниженням когнітивних здібностей.

Мікробіом кишківника і наш мозок також тісно взаємопов’язані. Тому важливою є й достатня кількість харчових волокон (клітковини), яка й забезпечує нормальну роботу кишківника. При підтримці його здорового балансу відбувається попередження запального процесу – профілактика депресії, тривожних станів.

Щоб підтримати хороший настрій, вживайте продукти з серотоніном, холіном, тирозином:

авокадо

банан

шоколад

яйця

жирну рибу

горіхи та сухофрукти

Омега-3 можна отримати з:

авокадо

лляного насіння та олії

морської риби

горіхів

Клітковина міститься в:

фруктах (персики, банани)

зелені (петрушка, рукола)

картоплі, моркві, цибулі

Джерела білку (амінокислот) та вітаміни групи В: