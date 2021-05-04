Морфотип старіння: як працює можливість запобігти віковим змінам

Джерело:24 канал
Виражені зморшки, розмитість овалу обличчя, навислі повіки, друге підборіддя – з віком кожна людина стикається з унікальним набором вікових змін. Та експерти зазначають, що уповільнити процес старіння цілком реально. Для цього враховуйте не тільки свій тип шкіри, але морфологічні особливості. Що це таке і як визначити свій тип – далі.
Морфотип старіння – унікальні процеси, які відбуваються зі шкірою з плином часу. Залежно від того, в якому шарі починаються зміни та які ділянки страждають першими – можна спрогнозувати як саме будуть змінюватися риси обличчя та підібрати для себе індивідуальну програму корекції.
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Заведено виділяти 4 основні морфотипи старіння:
У власниць того типа зазвичай нормальна або комбінована шкіра, середньорозвинений рівень підшкірно-жирової клітковини, незначний м'язовий шар, худорлява статура.
Обличчя втомленого морфотипу відрізняється ранковою свіжістю, яка до вечора змінюється втомою. При цьому саме цей тип вважається найбільш сприятливим морфотипом для старіння. Крім цього він добре реагує на будь-який догляд.
Рекомендованими методиками для підтримки здоров'я і молодості шкіри є:
Не зайвим будуть апаратні методики – вакуумна чистка обличчя, інфрачервоний термоліфтинг, лазерні шліфування.
Характерний для дівчат худорлявої статури, які не схильні до повноти. Шкіра обличчя найчастіше – суха, зі слабко розвиненим підшкірно-жировим шаром. Саме через відсутність власного жиру, представниці цього типу схильні до ранньої появи зморшок.
Щоб уповільнити старіння, варто спробувати:
Цей морфотип зустрічається у дівчат з комбінованої або жирною шкірою. У них добре розвинена підшкірно-жирова клітковина, а обличчя в більшості випадків відрізняється повнотою, схильністю до почервоніння і проявлення судинної сітки.
Для корекції вікових змін рекомендуються:
Більше характерний для жителів Азії, а також у людей, при активних мімічних м'язах яких, спостерігається слаборозвинена підшкірно-жирова клітковина.
Цей морфотип старіє повільно:
З методів косметологічного догляду найбільш дієвими буде: