Морфотип старіння: як працює можливість запобігти віковим змінам

Виражені зморшки, розмитість овалу обличчя, навислі повіки, друге підборіддя – з віком кожна людина стикається з унікальним набором вікових змін. Та експерти зазначають, що уповільнити процес старіння цілком реально. Для цього враховуйте не тільки свій тип шкіри, але морфологічні особливості. Що це таке і як визначити свій тип – далі.

Морфотип старіння – унікальні процеси, які відбуваються зі шкірою з плином часу. Залежно від того, в якому шарі починаються зміни та які ділянки страждають першими – можна спрогнозувати як саме будуть змінюватися риси обличчя та підібрати для себе індивідуальну програму корекції.

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Заведено виділяти 4 основні морфотипи старіння:

втомлений,

дрібнозморшкуватий,

деформаційний,

м'язовий.

Втомлений морфотип

У власниць того типа зазвичай нормальна або комбінована шкіра, середньорозвинений рівень підшкірно-жирової клітковини, незначний м'язовий шар, худорлява статура.

Обличчя втомленого морфотипу відрізняється ранковою свіжістю, яка до вечора змінюється втомою. При цьому саме цей тип вважається найбільш сприятливим морфотипом для старіння. Крім цього він добре реагує на будь-який догляд.

Вікові зміни, характерні для втомленого морфотипу:

зниження еластичності й пружності шкіри;

тьмяність обличчя;

опущення куточків очей і рота;

поява носо-губної складки та зморшок на чолі.

Рекомендованими методиками для підтримки здоров'я і молодості шкіри є:

моделювання обличчя філерами (препаратами на основі гіалуронової кислоти),

процедура біоревіталізації,

мезотерапія,

PRP-терапія,

масаж,

пілінг.

Не зайвим будуть апаратні методики – вакуумна чистка обличчя, інфрачервоний термоліфтинг, лазерні шліфування.

Дрібнозморшкуватий морфотип

Характерний для дівчат худорлявої статури, які не схильні до повноти. Шкіра обличчя найчастіше – суха, зі слабко розвиненим підшкірно-жировим шаром. Саме через відсутність власного жиру, представниці цього типу схильні до ранньої появи зморшок.

Вікові зміни, характерні для дрібнозморшкуватого морфотипу:

сухість і зневоднення шкіри;

ранні мімічні зморшки (чоло, міжбрів'я, "гусячі лапки");

зниження пружності шкіри та поява великої кількості дрібних зморшків;

фотопошкодження.

Щоб уповільнити старіння, варто спробувати:

процедури біоармування і біоревитализації,

мезоніті,

контурну пластику,

ботулінотерапію,

методику BBL-омолодження,

пілінги.

Деформаційний морфотип

Цей морфотип зустрічається у дівчат з комбінованої або жирною шкірою. У них добре розвинена підшкірно-жирова клітковина, а обличчя в більшості випадків відрізняється повнотою, схильністю до почервоніння і проявлення судинної сітки.

Вікові зміни характерні для деформаційного типу:

зміна овалу обличчя;

друге підборіддя;

набряклість і пастозність повік;

виражені носогубні складки;

поглиблення складок в ділянках губ й підборіддя.

Для корекції вікових змін рекомендуються:

методика об'ємного моделювання,

контурна пластика,

ліфтинг,

процедури на гібридному лазері.

М'язовий морфотип

Більше характерний для жителів Азії, а також у людей, при активних мімічних м'язах яких, спостерігається слаборозвинена підшкірно-жирова клітковина.

Цей морфотип старіє повільно:

дрібні зморшки практично відсутні,

шкіра довго залишається пружною, а чіткий овал обличчя зберігається до глибокої старості,

найбільш поширені проблеми, з якими доводиться стикатися з віком – нависання верхньої повіки, поява глибоких зморшків.

Серед найрозповсюдженіших вікових змін:

пігментація;

носогубні складки;

дефіцит середньої третини обличчя;

опущення куточків рота.

З методів косметологічного догляду найбільш дієвими буде: