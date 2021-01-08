Деякі нутриціологи переконують, що фігура жінки залежить від того, яка з залоз внутрішньої секреції відповідає за обмін речовин. Відповідно до цього вони поділяють будову жіночого тіла на 4 типи. Кожен з них має свої особливості. Дізнайтеся про них!

Нутриціологиня та тренерка Барбара Шмідт переконана, що ефективна корекція тіла відбувається лише в тому випадку, якщо ми розуміємо свою генетику та гормональний фон, повідомляє Psychologies. Саме тому, займаючися в залі, одні – одразу помічають результат, а інші – роками не можуть позбутися набридливих складок.

Втім, якщо придивитися до свого тіла ретельніше – воно само дасть відповіді на усі питання.

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Фігура "яблуко"

Домінують – наднирники



Фігура типу "яблуко"

Основні ознаки. Верхня частина тіла ширша нижньої. Плечі широкі, груди – виражені, руки та ноги – сильні та пружні. Немає схильності до целюліту. Якщо жінки такого типу повніють, то першими набирають в вазі груди, руки та живіт.

Психологічний портрет. За своєю природою ці жінки лідерки, які швидко приймають рішення, керують процесом та беруть відповідальність за результат на себе. Вони не потребують порад та не знають міри. Тому часто серед таких жінок зустрічаються трудоголіки, фанати спорту або шопоголіки.

Переваги фігури. Такі жінки виглядають доглянутими та підтягнутими, навіть, якщо самі по собі – схильні до повноти. Відсутність целюліту та пружна шкіра – ще одна перевага їх будови.

Недоліки фігури. Якщо набрати зайві кіло – силует набуде рис "борця" з занадто вираженим верхом та вузькими стегнами.

Харчування. Найкраще для жінок типу "яблуко", перейти на вегетаріанську дієту. Варто відмовитися від жирних вершків, соусів та солодкого шоколаду в великих кількостях.

Корисні звички. Необхідно регулярно знімати з себе відповідальність, "відключатися" від турбот та насолоджуватися природою, хорошим серіалом або часом, проведеним в компанії друзів.

Тип спорту. Адреналін, що виробляється наднирковими залозами, вимагає постійної активності. Найкраще обрати біг, аеробіку, гірські лижі. Врахуйте, що цей тип фігури потребує таких навантажень, які виключають накачування м'язів рук.

Фігура "прямокутник"

Домінує – гіпофіз



Фігура типу "прямокутник"

Основні ознаки. Тіло підлітка з вузькими стегнами, без вираженої талії. Маленькі руки та ноги, на тлі яких виражена голова. Через вузьку кістку, в таких жінок акуратна тазова область та маленькі сідниці. Набираючи вагу, такі жінки повніють в ділянці живота.

Психологічний портрет. Ці жінки – інтроверти, схильні до мистецтва і наук. Самодостатні та цілеспрямовані. Часто, через занурення у внутрішній світ, забувають не лише про насущні проблеми, але й про своє здоров'я.

Переваги фігури. Завдяки рівномірному розподілу жиру, завжди виглядають стрункими та підтягнутими. Такий тип фігури не може зіпсувати ні надмірна повнота, ні худорлявість.

Недоліки фігури. Через невиражену талію, необхідно підбирати одяг, який допоможе підкреслити пропорційність тіла. Через слабку лімфатичну систему в таких жінок виникають набряки шкіри та припухлість обличчя.

Харчування. Рекомендується знизити кількість вуглеводів та додати в раціон більше білка. Чудово для цієї фігури підійдуть овочі, продукти з борошна грубого помелу і прянощі. Варто обмежувати кількість вжитого молока та солодощів. Сніданок повинен бути повноцінним, а вечеря – мінімальною.

Корисні звички. Такі жінки чутливі до запахів, звуків та світла. Тому їм рекомендовано оточити себе приємними дрібницями: ароматичними свічками, квітами, настільними лампами, декоративним мистецтвом.

Тип спорту. Силові навантаження допоможуть з рельєфністю, приберуть живіт та підкреслять талію.

Фігура "пісковий годинник"

Домінує – щитовидна залоза

Фігура типу "пісочний годинник"

Основні ознаки. Повніти починають зі стегон, а ось ноги залишаються худими та витягнутими навіть при надмірній вазі.

Психологічний портрет. Веселі, позитивні та активні фантазерки, які "не лізуть за словом в кишеню" та прості в комунікації.

Переваги фігури. Якщо така жінка не схильна до повноти, її силует буде практично ідеальний.

Недоліки фігури. Слабкі місця – мускулатура та крихкі кістки. Через надмірну сухість та тонкість шкіри, жінки типу "пісковий годинник" часто страждають від просвіту капілярів та тьмяність обличчя. Набір зайвої ваги проявляється целюлітом на стегнах та сідницях.

Харчування. В холодильнику таких жінок повинні бути зелені овочі (салат, щавель, броколі, цибуля) та бобові. Вони допоможуть з енергією та виведуть токсини. рекомендується вживати нежирні тваринні білки з молочними продуктами. З раціону варто виключити хліб, алкоголь, кофеїн і цукор.

Корисні звички. Регулярний гарячий душ або лазня допоможуть стабілізувати кровообіг, знімуть відчуття тривоги та знімуть стрес в кінці робочого дня.

Тип спорту. Найкраще підійдуть групові, вуличні та танцювальні види тренувань. Володарки цього типу фігуру потенційні "сови", тож їх тренування повинно проходити в другій половині дня.

Фігура "груша"

Домінують – яєчники



Фігура типу "груша"

Основні ознаки. Класичне жіноче тіло з вузькою верхньою частиною, округлими стегнами та сідницями.

Психологічний портрет. Турботливі, співчутливі та вразливі. Легко сходяться з оточуючими, інтуїтивно відчувають їх настрій та можуть допомогти в розв'язанні складних питань.

Переваги фігури. Навіть набравши вагу, така жінка не "запливає" в талії, а її живіт залишається плоским та підтягнутим.

Недоліки фігури. Такі жінки особливо схильні до целюліту. В юності виглядають "круглішими" за своїх ровесниць, а під час вагітності існує ризик серйозно погладшати.

Харчування. Обмін речовин допоможуть стабілізувати фрукти та овочі. В раціон варто додати броколі, сою та нежирні білки. Щоб уникнути набору ваги, з раціону слід виключити масло, соуси, шоколад та хлібобулочні вироби. Погано засвоюються оцет і лимонний сік. Якщо зранку у таких жінок немає апетиту – це нормально. В такому разі сніданок можна пропустити.

Корисні звички. Жінкам цього типу фігури неймовірно важливе спілкування. І навпаки – їм протипоказана самотність і спілкування з токсичними людьми. Щоб боротися зі стресом, варто зайнятися йогою та дихальною гімнастикою.

Тип спорту. Через уповільнений обмін речовин слід виконувати якомога більше вправ на витривалість. Найкраще тренуватися вранці.

Звісно, запропонована класифікація – не абсолютна, адже гормональна система занадто складна та індивідуальна. Тож прислухайтеся до бажань свого тіла і вам точно вдасться налагодити режим харчування та тренувань!