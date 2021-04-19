Що трапиться з організмом, якщо цілий місяць їсти овочі: результати експерименту

Статистика стверджує, що лише 1 із 10 дорослих вживає необхідну кількість овочів та фруктів. Тим часом прибічники рослинної дієти на власному прикладі показують, що такий спосіб харчування – це просто та корисно.

Журналістка Саванна Суейн-Вільсон вирішила провести власний експеримент та протриматися місяць на рослинній дієті. За підрахунками жінки, попередні спроби їсти більше овочів зривалися на четвертий день. Тож цього разу вона вирішила проконсультуватися з фахівцями, які допомогли їй виробити план харчування.

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Дієтологи додали, що харчування з високим вмістом овочів допоможе задовольнити денну потребу в рослинних волокнах, а будь-який потенційний дискомфорт можна усунути, підкоректувавши раціон чи розмір порцій. Щоб мінімізувати ризики та запобігти будь-яким побічним ефектам, експерти радять випивати більше води.



Як додати більше овочів в раціон / Фото Insider

За їхніми прогнозами, дієта з високим вмістом овочів здатна:

зменшити ризик захворювань серця,

запобігти інсульту та деяким видам раку,

знизити кров’яний тиск,

покращити травлення.

Перший тиждень: заморожені vs свіжі овочі

Як і в більшості з нас, раціон Саванни містить зелень, капусту, помідори, огірки та цибулю – ті інгредієнти, які необхідні для того, щоб приготувати домашній салат. Однак перехід на рослинну дієту вимагав ширшого асортименту. Для цього дієтологи рекомендують включати у раціон 1 – 2 нових овочів кожного тижня. З часом ви самі зрозумієте, які з них найкраще підходять для вашого організму.

Відтак, перший похід в магазин завершився покупкою зеленого салату, жовтих помідорів, броколі та батату. Окрім цього Саванна закупилася замороженими сумішами для приготування їжі. Як підмітила її консультантка з харчування, заморожені овочі настільки ж поживні, як і свіжі. Це дає більшу гнучкість у плануванні раціону та допомагає додати в меню навіть несезонні продукти.

Саванна часто готувала салати, поєднуючи їх з макаронами та бутербродами. Так вона могла відстежувати чи справді половину тарілки займають рослинні продукти. Утім, вже за кілька днів такий раціон почав набридати.



Як додати більше овочів в раціон / Фото Insider

Щоб урізноманітнити меню, вона перейшла на овочеву піцу, грибні підливки та вегетаріанську версію мексиканського чилі з червоним перцем, бататом, цибулею, часником, помідорами, халапеньйо, квасолею та кукурудзою.

Різноманіття овочевих страв надихнуло жінку продовжити свій експеримент.

Другий тиждень: більше способів насолоджуватися овочами

За умовами челенджу, сніданок теж повинен включати овочі. Замість звичної яєчні, Саванна почала готувати омлети з броколі, фетою, помідорами та часником. Згодом м'ясо у гамбургерах витіснила квасоля, а гриби з соусами стали найкращою начинкою для тако.



Як додати більше овочів в раціон / Фото Insider

Щоб надати овочам насиченішого смаку, Саванна заправляла їх апельсиново-бальзамічним соусом, додавала бурату, мікс салатів та насіння. Виявилося, що ці прості рішення здатні перетворити звичайний буряк на страву, доставлену з ресторану.



Овочеве мінестроне / Фото Insider

Зіркою перших страв Саванна визнала суп мінестроне на основі овочевого бульйону з цибулею, морквою та бобами. Окрім неймовірного смаку, вегетаріанська версія не вимагала особливих кулінарних талантів та допомагала економити час.

Третій тиждень: максимальна вмотивованість

Після двох тижнів експерименту Саванна помітила, що її самопочуття значно покращилося: овочі на сніданок допомагали зберегти ситість, а зменшення шкідливих перекусів зробило її більш енергійною та продуктивною. Регулярне вживання овочів та велика кількість води позитивно вплинули на режим дня та зміцнили сон.

Щоб ще більше урізноманітнити меню, на третій тиждень жінка почала активно додавати спеції. На її думку, саме це надало овочам кращого смаку та зробило їх тією їжею, якою справді хочеться насолоджуватися. Навіть невелика кількість часнику чи орегано здатна кардинально змінити смак страви.



Страви з баклажанів / Фото Insider



Ще одним відкриттям стали баклажани. Різні способи приготування та легке поєднання з іншими продуктами зробило їх основною стравою третього тижня.

Четвертий тиждень: ніяких труднощів

До цього час Саванна зрозуміла, що трави та спеції роблять будь-які овочі не просто "їстівними", а "хорошими", сіль і оливкова олія здатні вивести страви на новий рівень, а цедра лимона надає їжі свіжого смаку. Жінка більше не брала участі в експерименті, а просто їла їжу, яка їй подобається.



Цвітна капуста чудова альтернатива шкідливим закускам / Фото Insider

Підсумовуючи технічну частину, жінка зазначає, що не впоралася б без планування та приготування деяких страв заздалегідь. На думку дієтологів, саме такий підхід допомагає дотримуватися дієт та уникати зривів.

Результати експерименту

Наприкінці 4-х тижнів Саванна перестала страждати від здуття живота, впоралася з переїданням та відмовилася від сервісів з доставки їжі, які зазвичай акцентуються на продуктах з високим рівнем натрію. Ймовірно, саме це вплинуло на кращий стан шкіри. Обличчя жінки стало менш набряклим, однак це могло бути наслідком великої кількості випитої води.

Експеримент показав, що те, що ми їмо впливає на спосіб життя. Дотримуючися здорових харчових звичок, Савана виявила, що стала більш мотивованою, слідкувала за кількістю випитої води та залишалася активною. Вона все ще їла солодощі, але вже не вважала їх єдиним порятунком та розуміла, що можна зробити здоровіший вибір, який створює значно менше клопоту.

Такі виклики знайомлять з новою їжею та показують, наскільки легко налагодити здоровий раціон. Утім, перш ніж починати будь-яку дієту, слід проконсультуватися з лікарями.