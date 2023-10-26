Пийте цей напій, щоб швидко схуднути

Якщо ви хочете схуднути, ви маєте не тільки регулярно займатися спортом, але й правильно харчуватися. Переконайтеся, що ви вживаєте напої, які корисні для вашого здоров'я та фігури.

Якщо ви полюбляєте випити чашку кави після пробудження або дорогою на роботу – це означає, що ви вже на шляху до схуднення. Виявляється, цей напій не тільки містить чимало антиоксидантів, але й допомагає втрачати вагу. Про те, чим саме корисна кава, розповіла експертка з харчування Олівія Тарантіно.

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Як кава допомагає худнути

Кава може допомогти не тільки підвищити ваш рівень енергаї, а також бути чудовим напоєм для тих людей, які сидять на дієті. Одне дослідження, опубліковане 2023 року, справді показало, що кава допоможе людям схуднути.

Метою нещодавнього дослідження було визначити, чи може кава спричинити збільшення ваги. Учасники експерименту вживали кофеїн у різних варіаціях – з цукром, вершками, у немолочних кавових продуктах тощо.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

І хороша новина полягає в тому, що якщо ви питимете щодня на одну чашу несолодкої кави більше, це точно допоможе вам у схудненні. Втім, вам варто бути обережними, адже додавання до напою навіть однієї чайної ложки цукру може навпаки призвести до збільшення ваги протягом чотирирічного терміну.



Кава може допомогти худнути / Фото Pexels

Отож, якщо ви зміните спосіб, у який ви п’єте каву та відмовитеся від додавання солодощів до неї, а натомість збільшите обсяг чашки, це може призвести до позитивних змін у вашій вазі. Ви можете також додавати до нарою вершки чи молоко – дослідження показало, що це не призводить до збільшення ваги.