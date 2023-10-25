Світлана Фус, яка вже понад 30 років працює фахівцем в галузі дієтології розповіла, що для того, щоб зменшити целюліт варто переглянути своє харчування. Постарайтеся вживати їжу 3-4 рази на день та пити достатню кількість води. Загальноприйнятою нормою води, якої достатньо для підтримки нормального обміну речовин, визнано 1 літр води на 30 кілограмів ваги.

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Дієтологиня радить скоротити або виключити з раціону солодощі, газовані напої, солі, білий хліб, сигарети, надмірну кількості алкоголю та кави, жирну їжу.

Більше вживайте овочів, фруктів та продукти, які багаті на вітамін С, білок рослинного та тваринного походження – яйця, птицю, м'ясо, бобові, злакові та здорові жири — рибу, насіння гарбуза, горіхи. Робіть масаж тіла і займайтеся спортом,

– зазначила дієтологиня у своєму інстаграм-дописі.

Якщо ви зменшите калорії, почнете менше споживати цукру, збільшите фізичні навантаження і почнете правильно харчуватися, то зможете зробити целюліт менш помітним.

Нагадаємо, раніше ми ділилися з вами списком продуктів, які здатні зменшити так звану "апельсинову шкірку". Целюліт – це нормальна фізіологічна реакція на накопичення жиру, що виникає, коли колагенові волокна, які з'єднують жир зі шкірою руйнуються або розтягуються, тим самим даючи змогу жировим клітинам випинатися.

Зробіть акцент на здоровому харчуванні та фізичній активності, які разом допоможуть в боротьбі з целюлітом. Зосередьте свою увагу на дефіциті калорій та збільшіть тренування, а список продуктів, які позитивно впливають на боротьбу з целюлітом – читайте за посиланням.