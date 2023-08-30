Що їсти на сніданок діабетикам: найкращі рекомендації від лікаря

Сніданок – важливий прийом їжі, адже вже на початку дня ми можемо отримати від вживання продуктів клітковину та білок, які допомагають контролювати рівень цукру в крові.

Діабет – це хронічне захворювання, при якому рівень цукру в крові підвищується до небезпечного рівня, якщо не вживати певні міри для його зниження.

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Вранці діабетики можуть відчувати підвищений рівень глюкози в крові вранці, тому корисно їсти продукти, які зменшують рівень цукру в крові.

Лікарк Сунні Патель з Dish Dash Deets поділився п'ятьма сніданками, які допоможуть нормалізувати рівень цукру в крові.

Продукти з високим вмістом клітковини

Коли ви їсте клітковину, вона не перетравлюється організмом, тож не підвищує рівень цукру в крові. Натомість клітковина уповільнює перетравлення та всмоктування вуглеводів, що може призвести до поступового вивільнення глюкози в кров.

"Це допомагає запобігти різким стрибкам і падінню рівня цукру в крові", – зазначив лікар.

Він радить обирати цільнозернові продукти, такі як вівсянку, цільнозерновий хліб, пластівці з висівками, фрукти, овочі та горіхи.



На сніданок вживайте вівсянку з фруктами / Фото з Pexels

Продукти багаті на білки

Білок може допомогти стабілізувати рівень цукру в крові, зменшуючи вплив вуглеводів на рівень глюкози.

За словами лікаря, вашому організму потрібно більше часу для перетравлення макронутрієнта, що може допомогти сповільнити всмоктування глюкози із травного тракту. Він рекомендує включати у свій сніданок яйця, грецький йогурт, сир та нежирне м'ясо.

Корисні жири

Включення у сніданок корисних жирів може допомогти уповільнити травлення та викид цукру в кровотік. Їжте на сніданок авокадо, горіхи та заправляйте салат оливковою олією.

Некрохмалисті овочі

Багаті поживними речовинами та клітковиною такі продукти, як шпинат, капуста, броколі, перець та помідори, містять мало вуглеводів та калорій. Високий вміст клітковини може допомогти уповільнити травлення та стабілізувати рівень цукру в крові.

Фрукти з низьким глікемічним індексом

Глікемічний індекс визначає швидкість, з якою вуглеводи підвищують рівень глюкози у крові. Ягоди, яблука, груші та цитрусові, з нижчим глікемічним індексом повільніше виділяють цукор у кровотік.