Дієтологиня Нікола Шубрук розповіла про основні поживні переваги риб’ячого жиру для здоров’я.

Читайте також Пийте цей напій перед тренуванням, щоб позбутися небажаного жиру

Що таке риб’ячий жир

Риб'ячий жир багатий на поживні речовини джерело вітамінів і незамінних жирних кислот. Його отримують з печінки риб та внутрішніх органів морської риби. Доступний він у вигляді рідкої або капсульної добавки. За складом він відрізняється від риб'ячого жиру, який видобувають із тіл жирних сортів риб (омега-3).



Риб'ячий жир має багато переваг / Фото з Pexels

5 головних переваг для здоров'я риб'ячого жиру

Підтримує здоров'я серця

Головним інгредієнтом риб'ячого жиру є жирна кислота омега-3 (поліненасичений жир). Це дуже важлива для людини жирна кислота, оскільки людський організм не може її виробляти, тому нам треба отримувати її з їжі. Жирні кислоти омега-3 корисні для серця. Дослідження показують, що жирні кислоти омега-3 можуть допомогти знизити кров'яний тиск.

Покращує настрій

Жирні кислоти омега-3 є важливими поживними речовинами для мозку. Дослідження показали, що жирні кислоти омега-3 можуть зменшувати тривожність та покращувати когнітивні функції. У дослідженні було виявлено, що ті, хто регулярно вживав риб'ячий жир, мали менше симптомів депресії.

Покращує пам’ять

Журнал Nutrition Journal опублікував статтю, в якій припустив, що п'ять тижнів щоденного прийому жирних кислот омега-3 можуть покращити когнітивні функції у людей віком 51-72 років.

У 2018 році систематичний огляд показав, що прийом добавок жирних кислот омега-3 зазвичай корелює з покращенням когнітивних функцій, особливо у людей з низьким вихідним рівнем жирних кислот в організмі.

Підтримує здоров'я кісток

Риб'ячий жир є відмінним джерелом вітаміну D, який необхідний, щоб допомогти організму засвоювати кальцій – життєво важливий мінерал для кісток з кишечника. Ї

Допомагає при ревматоїдному артриті

Завдяки протизапальній дії жирних кислот омега-3 та вітаміну D, виявляється, що риб'ячий жир може бути корисним людям з ревматоїдним артритом, допомагаючи зменшити біль.

Дослідження показало, що у тих, хто їв одну або кілька порцій жирної риби на тиждень, ймовірність розвитку ревматоїдного артриту була на 29% нижчою, ніж у тих, хто ніколи або рідко їв жирну рибу.