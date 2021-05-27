Що відбувається з організмом при переході на правильне харчування: пояснення дієтологів

Коли ми зосереджуємось на регулярному здоровому та збалансованому харчуванні, наше тіло починає тягнутися до здорової їжі, – розповідає дієтологиня Тріста Бест, – насамперед це пов'язано з тим, що організм починає усвідомлювати, яка їжа підживлює його та покращує функціонування.

Бест зазначає, що цей процес – наслідок нейропластичності. Мозок вибудовує нові звички, якщо повторювати певні ритуали впродовж тривалого часу. Це підтверджує й дослідження, опубліковане в журналі Neural Plasticity. Згідно з ним, перехід на правильне харчування здатне змінити поведінкові патерни людини на більш здорові.

Коли ми регулярно харчуємось здоровою їжею і відчуваємо позитивні ефекти від такого способу життя, мозок намагається уникати речей, які шкодять організму, – розповідає Бест.

Організм навчиться фільтрувати продукти



Ви навчитеся робити здоровий вибір / Фото Pexels