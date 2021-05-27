Что происходит с организмом при переходе на правильное питание: объяснение диетологов

Сколько раз вы начинали есть здоровую пищу, которая должна помочь вам похудеть? Сколько раз вы при этом срывались, чтобы съесть что-то запрещенное? Диетологи называют этот процесс эффектом "йо-йо" – циклической потерей и повторным набором веса из-за неудачно подобранные диеты. Чтобы избежать этого токсического процесса, следует начать с изменения мышления.

Прежде всего важно изменить вашу мотивацию. Конечно, цель похудеть – это прекрасно, но вам следует понять, что здоровое питание поможет не только потерять вес, но и улучшить самочувствие. Если вы начнете питаться здорово ежедневно, пищеварительные процессы и умственные функции значительно улучшатся, что повлияет на качество вашей жизни.

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Вот, что происходит с вашим телом, когда питаетесь правильно каждый день.

У вас меняется мышление

Когда мы сосредотачиваемся на регулярном здоровом и сбалансированном питании, наше тело начинает тянуться к здоровой пище, – рассказывает диетолог Триста Бест, – в первую очередь это связано с тем, что организм начинает осознавать, какая пища питает его и улучшает функционирование.

Бест отмечает, что этот процесс – следствие нейропластичности. Мозг выстраивает новые привычки, если повторять определенные ритуалы в течение длительного времени. Это подтверждает и исследование, опубликованное в журнале Neural Plasticity. Согласно ему, переход на правильное питание способно изменить поведенческие паттерны человека на более здоровые.

Когда мы регулярно питаемся здоровой пищей и чувствуем положительные эффекты от такого образа жизни, мозг пытается избегать вещей, которые вредят организму,

– рассказывает Бест.

Организм научится фильтровать продукты