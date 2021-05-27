Что происходит с организмом при переходе на правильное питание: объяснение диетологов

Сколько раз вы начинали есть здоровую пищу, которая должна помочь вам похудеть? Сколько раз вы при этом срывались, чтобы съесть что-то запрещенное? Диетологи называют этот процесс эффектом "йо-йо" – циклической потерей и повторным набором веса из-за неудачно подобранные диеты. Чтобы избежать этого токсического процесса, следует начать с изменения мышления.
Прежде всего важно изменить вашу мотивацию. Конечно, цель похудеть – это прекрасно, но вам следует понять, что здоровое питание поможет не только потерять вес, но и улучшить самочувствие. Если вы начнете питаться здорово ежедневно, пищеварительные процессы и умственные функции значительно улучшатся, что повлияет на качество вашей жизни.
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Вот, что происходит с вашим телом, когда питаетесь правильно каждый день.
У вас меняется мышление
Когда мы сосредотачиваемся на регулярном здоровом и сбалансированном питании, наше тело начинает тянуться к здоровой пище, – рассказывает диетолог Триста Бест, – в первую очередь это связано с тем, что организм начинает осознавать, какая пища питает его и улучшает функционирование.
Бест отмечает, что этот процесс – следствие нейропластичности. Мозг выстраивает новые привычки, если повторять определенные ритуалы в течение длительного времени. Это подтверждает и исследование, опубликованное в журнале Neural Plasticity. Согласно ему, переход на правильное питание способно изменить поведенческие паттерны человека на более здоровые.
Когда мы регулярно питаемся здоровой пищей и чувствуем положительные эффекты от такого образа жизни, мозг пытается избегать вещей, которые вредят организму,
– рассказывает Бест.
Организм научится фильтровать продукты
Вы научитесь делать здоровый выбор / Фото Pexels
Длительный отказ от обработанных продуктов, может вызвать антипатию к вредной пище. Со временем вы начнете замечать, что они слишком сладкие или соленые. Это и поможет избегать их,
– рассказывают эксперты ресурса Testing.com.
Вы будете выглядеть лучше
Наше тело – это фабрика, которая функционирует благодаря пищевой энергии, витаминам, минералам, жидкости и антиоксидантам,
– добавляет диетолог Бренда Браслоу.
Неудивительно, что мы имеем лучший вид, когда получаем полноценное питание. Сбалансированный рацион позволяет телу получить все необходимые компоненты и выглядеть более здорово. Во-первых, это проявится на коже, зубах, ногтях и волосах. Во-вторых, здоровое питание имеет преимущества для сердца, артерий, желудочно-кишечного тракта. А отсутствие дискомфорта, как известно, отбивается на внешности человека.
У вас улучшится сон
Регулярное потребление здоровых продуктов влияет на множество аспектов вашей жизни. Скорее всего, после нескольких недель сбалансированного рациона, у вас стабилизируется энергия, улучшится сон, вы начнете быстрее восстанавливаться после тренировок,
– рассказывает Сара Шлихтер с Bucket List Tummy.
Уменьшится уровень воспалительных процессов
У вас уменьшатся воспалительные процессы / Фото Pexels
Каждый диетолог, который рассказывает о правильном питании, отмечает, что при переходе на новый рацион, вы столкнетесь с уменьшением воспалительных процессов. Это связано с тем, что большинство полезных продуктов считаются противовоспалительными. Harvard Health отмечает, что диета, ограничивающая употребление обработанных продуктов, помогает уменьшить воспаление, которое коррелирует с высоким риском хронических заболеваний.
Вы улучшите состояние кишечника
Здоровое питание поддерживает вашу пищеварительную систему и помогает избежать вздутия живота и дискомфорта,
– говорит Шеннон Генри с EZCare Clinic.
Исследование, опубликованное Nature Metabolism, рассматривало состояние кишечника 9000 участников и обнаружило, что здоровое питание напрямую связано со здоровым микробиомом кишечника.
Вы продлите чувство сытости
Никто не любит чувствовать голод после еды. Поэтому стоит убедиться, что на вашей тарелке есть все необходимые макроэлементы, которые пролонгируют сытость. Убедившись, что вы употребляете достаточно белка, углеводов, богатых клетчаткой и полезных жиров, вы сможете есть по графику и избегать нездоровых перекусов.
Попробуйте наполнить половину тарелки овощами или фруктами, четверть тарелки нежирным белком и добавить клетчатку с оливковым маслом или авокадо.
Вы будете чувствовать себя счастливее
Это называется пищевой психиатрией. По данным Harvard Health, когда вы правильно поддерживаете свое тело, оно производит больше гормонов радости, которые и влияют на настроение. Исследователи из Университета Мичигана выделяют продукты, которые непосредственно влияют на ваше настроение:
- триптофан: индейка, молочные продукты, орехи,
- магний: цельные зерна, бобовые,
- фитонутриенты: темный шоколад,
- омега-3 жирные кислоты: рыба, семена,
- полифенолы: ягоды, кофе, вино.