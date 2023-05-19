У жінок з таких країн гірше розвинений мозок

На якісну роботу мозку впливають не лише сон, відпочинок, активний спосіб життя, тренування чи навчання.

Вчені виявили, що відігравати роль може і дискримінація, зокрема гендерна. Розповідаємо про несподіване дослідження.

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Дискримінація і розвиток мозку: який зв'язок

Науковці проаналізували магнітно-резонансні томограми мозку 7876 дорослих людей – 4078 жінок і 3798 чоловіків. Дані взяли з добірок 29 різних країн. Середній вік учасників становив 24,19 року.

Виявилось, що дискримінація напряму впливала на розвиток різних ділянок мозку. У державах, де присутня часта гендерна нерівність, жінки мали дещо тоншу кору окремих відділів мозку, ніж чоловіки. У країнах з рівністю статей відповідної різниці не побачили. Менша товщина кори впливає на цілепокладання, ухвалення рішень і розпізнавання облич.



Патріархат може негативно впливати на мозок жінок / Фото Pexels

Міжнародна група дослідників зуміла пояснити таке явище: соціальні умови відіграють певну роль у формуванні кори головного мозку. Йдеться про доступність для жінок охорони здоров'я, участі в політичному житті, освіти та праці.

Цікаво, що рівень заробітку як такого значення не мав. Такий висновок зробили вчені, коли співставили ВВП на душу населення країн, звідки були учасники, з вищезгаданими результатами.