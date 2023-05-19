Смаку рідині, що виділяється з очей, додають неорганічні речовини: карбонат магнію і натрію, фосфат і сірчанокислий кальцій, білки, а також хлорид натрію, відомий як сіль.

Цікаво 2 здорові продукти, які насправді принесуть шкоду вашій фігурі

Звідки беруться сльози

За виробництво рідини відповідає слізна залоза, яка розташована в черепній коробці над очима та має мигдалевидну форму. Від неї відходять слізні канали, що ведуть прямо до очей. Рідина не лише допомагає виразити нам емоції, але й відіграє важливу зволожувальну і захисну роль. Антибактеріальної дії рідині надає фермент лізоцим, що бореться з клітинними стінками бактерій.

Коли нас переповнюють емоції, основний потік виробленої рідини по каналах стікає у слізний мішок і стікає у внутрішній куток ока. Частина рідини залишається всередині та стікає у слізно-носові протоки, де їх вбирає носова порожнина, тому під час емоцій рідина не лише виділяється з очей, але й збільшується виділення слизу з носа.



Сльози – цілком природнє явище / Фото Pexels

Чому сльози іноді стають солонішими

Іноді здається, що сльози наче стають більш солоними та можуть навіть викликати подразнення очей і ніжної шкіри обличчя. Це і справді можливо, коли людина чимось сильно засмучена. А все тому, що серцебиття пришвидшується, зростає пульс, автоматично посилюється робота надниркових залоз і щитовидної залози.

Організм отримує сильне навантаження, виділяється адреналін, який разом з іншими процесами впливає на "смак" сльози, додаючи їй гірчинки. Отриманий розчин і справді є досить концентрованим, тож може викликати роздратування слизових оболонок чи шкіри.