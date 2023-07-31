3 міфи про сон, у які ви досі вірите

Якщо ви маєте проблеми зі сном, вам, ймовірно, доводилося чути чимало потенційних причин цієї проблеми. Проте не всі з них обов'язково правдиві, тож будьте уважні.

Існує кілька поширених міфів про сон, які багато людей сприймають за правду. І тоді як деякі з них є зовсім нешкідливими, інші можуть вплинути на якість вашого відпочинку та загальне самопочуття.

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Алкоголь допомагає спати

Можливо, ви вважаєте, що алкоголь допоможе вам позбавитися безсоння або засинати раніше, проте у довгостроковій перспективі він може тільки нашкодити вашому графіку відпочинку.

І хоча алкоголь справді має седативну дію і допомагає вам почуватися більш розслабленими та швидше заснути, він не дасть вам можливості по-справжньому отримати сили та енергію для наступного дня.

Алкоголь безпосередньо зменшує фазу швидкого сну, яка є життєво важливою для пам’яті та емоційної обробки. Якщо ви починаєте накопичувати заборгованість у швидкому сні, вам може бути важко зосередитися, навчатися та зберігати довгострокові спогади,

– поділився дослідник сну Гай Медоуз.

Вам обов'язково спати 8 годин на добу

Наразі точної кількості годин, яка б ідеально підходила усім людям, не існує. Втім, є рекомендації щодо того, скільки потрібно спати різним віковим групам. Виявляється, більшості людей необхідно спати від 7 до 9 годин.



Кількість необхідного сну дуже індивідуальна / Фото Pexels​

Тоді як іншим людям достатньо всього шести годин, або навпаки – потрібні всі 10.

Оскільки наша біологічна потреба у сні вкорінена в наших генах, важливо зазначити, що ніхто не може змінити та контролювати, скільки сну їм потрібно. Надзвичайно важливо визначити потребу уві сні, оскільки задоволення цієї потреби життєво важливо для підтримки доброго здоров’я,

– розповів Медоуз.

Хропіння не шкодить вам

Якщо ви легко хропите тільки час від часу, це може не спричинити проблеми зі здоров'ям, але якщо це явище стає для вас регулярним, варто замислитися про похід до лікаря. Гучне хропіння є одним із симптомів обструктивного апное сну.

Цей стан може призвести не тільки до поверхневого дихання, але й до його переривання під час сну, що може бути вкрай небезпечним для здоров'я. Зрештою хропіння може призвести до серцево-судинних захворювань, інсульту та серцевої недостатності.