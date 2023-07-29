Картопля – не надто корисна страва, адже вона містить дуже багато вуглеводів, які організм дуже швидко перетравлює. Ця сполука підвищує та знижує рівень інсуліну.

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Чим шкідлива картопля

Ви могли й не підозрювати, та одна тарілка картоплі впливає на рівень цукру у тілі так само, як банка газованого напою чи жменя желейок. Ефект від вживання картоплі схожий на американські гірки, і через це ви можете відчути голод невдовзі після того, як поїли.

У довгостроковій перспективі часте вживання картоплі може призвести до ожиріння, діабету та навіть різноманітних хвороб серця. Ви можете подумати, що споживання пюре може бути досить корисним, проте дослідження показали, що і воно, і картопля фрі призводять до набору ваги.

Окрім того, інше дослідження показало, що жінки, які включають цей коренеплід до свого регулярного раціону, більш схильні до діабету. Натомість ті, які замінили цей овоч на цілозернові, зменшили цей ризик.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот і Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Звісно, у картоплі є чимало поживних речовин: вітамін С, В6 та калій, проте ці сполуки можна знайти й у інших овочах. Наприклад, біла квасоля містить вдвічі більше калію, а броколі у 9 разів багатша на вітамін С.



Картоплю можна замінити на більш корисні аналоги / Фото Pexels ​

Вам необов'язково повністю відмовлятися від картоплі, проте вживати її потрібно розумно і обмежено. Якщо ви їсте її занадто часто, подумайте над тим, щоб натомість додати до раціону більш різноманітні продукти.

Тоді чудовим вибором стануть зерна з мінімальною обробкою, наприклад, кіноа та коричневий рис. Як гарнір ви можете використати й квасолю: вона багата на клітковину та білок. Втім, вона спричиняє набагато менші стрибки цукру, ніж картопля.