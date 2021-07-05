Що їсти для здоров'я шкіри: перелік продуктів

Харчування впливає на наш зовнішній стан і здоров'я шкіри. Тому необхідно знати, які продукти варто обов'язково включити в раціон.

Про це розповіла дієтологиня-нутриціологиня Міла Микитюк. Вона зазначила, що зовнішній догляд важливий і який би якісний він не був, все одно треба починати з средини.

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Продукти для красивої шкіри

Фрукти, ягоди, овочі, зелень багаті клітковиною та вітамінами В і С. Вони стимулюють синтез колагену, сприяють оновленню шкіри та позбавляють її від токсинів

Брокколі, томати, цитрусові, чорна смородина, чорниця або полуниця, батат і ківі – це джерела вітаміну С.

Спаржа, шпинат та інші темно-зелені листові овочі, які багаті вітаміном Е. Він ефективно бореться з віковими змінами. Також є вітамін К, який запобігає появі темний колам під очима.

Гарбуз, морква, батат – багаті вітаміном А, який вирівнює тон шкіри і допомагає підтримувати її здоров'я.

Шпинат і папайя – джерела лютеїну, який сприяє оновленню клітин. Помаранчеві і червоні плоди допоможуть запобігти брак бета-каротину і вітаміну А.

Авокадо та банани – меланіну.



Фрукти й овочі корисні для шкіри \ Photo by Jannis Brandt on Unsplash​

Хурма, гранати і зелені яблука – гемоглобіну.

Цільнозернові крупи, макарони з твердих сортів пшениці, бобові – джерела клітковини та вітаміну В. Гречка, вівсянка, рис, булгур й інші крупи засвоюються поступово і не викликають різких стрибків цукру в крові, а значить, і рівень інсуліну залишається рівним – шкіра менше схильна до старіння і запальним процесам.

Бобові: квасоля, нут, сочевиця, маш та інші. Це джерела фітоестрогенів, які допомагають підтримувати гормональний баланс в організмі, який є базою для збереження здоров'я і молодості шкіри.

Риба та морепродукти – забезпечать організм білком, меланіном, цинком, вітаміном В і Омега-3.

Горіхи – джерело Омега-3, меланіну, вітамінів Н і Е. Досить зовсім невеликої порції в день.

Нежирне м'ясо – забезпечить організм білком, залізом, вітамінами А і Н.

Не забувайте про воду! Вона допомагає відновити шкіру, пострадавушую від сонця, вітру і пересушеного опалювальними приладами повітря, повернути їй гладкість і пружність, уникнути лущення. І пам'ятайте: від солодкого – зморшки і акне, від фастфуду – запалення і алергія.