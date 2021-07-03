Гостра їжа

Гостра їжа змушує судини набрякати та навіть ламатися, що призводить до появи фіолетових слідів на обличчі.

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Якщо у людини розацеа, яка часто зустрічається у жінок після менопаузи, вживання спецій може викликати її загострення.

Розацеа – це поширене неінфекційне запальне захворювання шкірних покривів, що характеризується хронічним перебігом і наявністю еритеми (почервоніння), телеангіектазій (судинних зірочок), папул (вузликів) і пустул (гнійників) переважно на шкірі обличчя.

Крім того, гостра їжа підвищує температуру тіла, тому вона пітніє, щоб знову охолодитися. Коли піт змішується з бактеріями на шкірі, це може спричинити висип та плями.

Маргарин

Більшість маргаринів, особливо твердих сортів, містять трансжири. Вони підвищують рівень "поганого" холестерини та знижують рівень "хорошого", викликаючи запалення у всьому тілі. Все це прискорює старіння тіла, як зовні, так і всередині.



Маргарин / Фото Cookist​

Газовані та енергетичні напої

Чим більше газованих та енергетичних напоїв людина вживає, тим швидше старіють клітини організму. На додаток до газу, у таких рідинах міститься багато калорій та цукру.

У поєднанні з бактеріями, що знаходяться в роті, цей цукор утворює кислоту, яка зношує емаль зубів і викликає гниття. Інші мінуси включають збільшення ваги та більший ризик інсульту чи деменції.

Алкоголь

Алкоголь викликає зневоднення, яке послаблює захисний бар'єр шкіри, а також виснажує запас вітаміну А в печінці – потужного антиоксидантом, що захищає шкіру від шкідливих факторів навколишнього середовища.

Крім того, коли людина не отримує достатньо води, шкіра починає відчувати сухість й не може захиститися від зморшок.

Випічка

Хлібобулочні вироби, такі як печиво та тістечка, мають високий вміст жиру, що закупорює артерії. Крім цього, вона багата на цукор, який може спричинити діабет, високий кров’яний тиск та карієс.



Випічка / Фото Custom Concessions

М'ясо на грилі

Вчені з'ясували, що при розпалюванні мангала і смаженні м'яса на грилі виділяється велика кількість поліциклічних ароматичних вуглеводнів (ПАВ). Більшість ПАВ є канцерогенами – потрапляючи в організм, вони можуть впливати на структуру ДНК і збільшувати ризик розвитку онкологічних захворювань. Крім того, вживання "обвугленого м'яса" підвищує ризик серцевих захворювань і діабету.

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Перероблене м'ясо

Перероблене м’ясо, таке як бекон, ковбаса, шинка та інші делікатеси коптять, сушать або солять, щоб вони прослужили довше та не псувалися. Саме це робить їх і смачними, і небезпечними. Натрій та хімічні консерванти викликають запалення, яке негативно впливає на організм всередині та зовні.