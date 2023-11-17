5 ідей для їжі, коли ви не в настрої готувати

Правильно харчуватися – дуже важливо, проте далеко не завжди ви маєте час чи сили на приготування складних страв. На щастя, існують швидкі варіанти перекусів чи повноцінної їжі, на які не потрібно витрачати багато зусиль.

Якщо ви настільки втомлені та виснажені, що навіть рецепти в одній каструлі здаються вам надто складними та неприємними, ви можете поєднати деякі з ваших улюблених закусок, щоб приготувати збалансовану їжу. Про те, як саме це зробити, розповіла дієтологиня Емі Шапіро.

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Цілозернові крекери + сир + насіння чіа

Якщо ви хочете розпочати свій день чимось вершковим та пікантним, вам варто спробувати цю просту закуску, яка прямо хрумтить у роті. І, окрім того, що вона дуже смачна, ця їжа дасть вам чимало енергії та корисних речовин.

Цілозернові крекери багаті на клітковину, а в сирі можна знайти чимало білка та трохи жиру. Натомість насіння чіа поглинає воду та виростає у десять разів більше, коли потрапляє до вашого шлунка. Після такої їжі ви почуватиметеся досить ситими, а також у чіа є багато клітковини, тож ваше травлення трохи сповільниться.

Грецький йогурт + ягоди + горіхи

За словами Емі Шапіро, у грецькому йогурті є не тільки пробіотики, які надзвичайно корисні для кишківника, але також і приблизно 14 грамів білка всього на одну порцію.

Поєднайте це з клітковиною в ягодах і здоровим жиром з горіхів, і ви зможете залишатися ситими годинами. Тільки обов’язково додайте принаймні дві столові ложки горіхів, щоб отримати корисний жир,

– поділилася дієтологиня.

Підсмажені цілозернові вафлі + скибочки банана + арахісове масло

Якщо ви хочете перекусити чимось солодким, цілозернові вафлі підійдуть просто ідеально, особливо якщо ви доповните їх поживним бананом та арахісовим маслом з кремовою і м'якою текстурою.

Це поєднання дасть вам постійний приплив енергії та достатню кількість здорових вуглеводів та клітковини.

Скибочки яблука + цілозернові крекери + горіхове масло

Цей перекус вже можна вважати класичним, і він чудово підійде як для дорослих, так і для дітей. Горіхове масло може забезпечити ваш організм ситними корисними жирами та білком, а у яблуку та цілозернових крекерах є корисна клітковина, що допомагає ефективно тамувати голод.

Яблука містять близько 5 грамів клітковини, тож якщо ви поєднаєте це з корисним для серця жиром, як-от порція горіхового масла, і отримаєте клітковину з крекерів, ви залишатиметеся ситими годинами,

– пояснила Емі Шапіро.



Перекуси з яблуками можуть дати вам потрібну клітковину і вітаміни / Фото Pexels

В'ялена яловичина + мигдаль + сухофрукти

Якщо вам більше подобаються м'ясні закуски, то яловичина стане чудовим варіантом. Та для того, щоб тримати у балансі білки, жири та вуглеводи, вам варто додати до неї горіхи та сухофрукти. Так ви отримаєте і потрібну клітковину і відчуватимете себе ситими та енергійними протягом всього дня.