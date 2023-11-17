5 идей для еды, когда вы не в настроении готовить

Правильно питаться – очень важно, однако далеко не всегда у вас есть время или силы на приготовление сложных блюд. К счастью существуют быстрые варианты перекусов или полноценной пищи, на которые не нужно тратить много усилий.

Если вы настолько устали и измотаны, что даже рецепты в одной кастрюле кажутся вам слишком сложными и неприятными, вы можете соединить некоторые из ваших любимых закусок, чтобы приготовить сбалансированную еду. О том, как именно это сделать, рассказала диетолог Эми Шапиро.

Интересно Лучшие способы приготовления овощей: рейтинг от экспертов

Целозерновые крекеры + творог + семена чиа

Если вы хотите начать свой день сливочным и пикантным, вам стоит попробовать эту простую закуску, которая прямо хрустит во рту. И, кроме того, что она очень вкусна, эта еда даст вам много энергии и полезных веществ.

Целозерновые крекеры богаты клетчаткой, а в сыре можно найти немало белка и немного жира. Зато семена чиа поглощают воду и произрастают в десять раз больше, когда попадают в ваш желудок. После такой еды вы будете чувствовать себя достаточно сытыми, а также в чиа много клетчатки, поэтому ваше пищеварение немного замедлится.

Греческий йогурт + ягоды + орехи

По словам Эми Шапиро, в греческом йогурте есть не только пробиотики, которые очень полезны для кишечника, но и примерно 14 граммов белка всего на одну порцию.

Совместите это с клетчаткой в ягодах и здоровым жиром из орехов, и вы сможете оставаться сытыми часами. Только обязательно добавьте по крайней мере две столовых ложки орехов, чтобы получить полезный жир,

– поделилась диетолог.

Поджаренные кругозерные вафли + ломтики банана + арахисовое масло

Если вы хотите перекусить чем-нибудь сладким, целоозерные вафли подойдут просто идеально, особенно если вы дополните их питательным бананом и арахисовым маслом с кремовой и мягкой текстурой.

Это сочетание даст вам постоянный приток энергии и достаточное количество здоровых углеводов и клетчатки.

Ломтики яблока + круглозерновые крекеры + ореховое масло

Этот перекус уже можно считать классическим, и он отлично подойдет как для взрослых, так и для детей. Ореховое масло может снабдить ваш организм сытными полезными жирами и белком, а в яблоке и целоозерных крекерах есть полезная клетчатка, помогающая эффективно утолять голод.

Яблоки содержат около 5 граммов клетчатки, так что если вы соедините это с полезным для сердца жиром, например порция орехового масла, и получите клетчатку из крекеров, вы будете оставаться сытыми часами,

– объяснила Эми Шапиро.



Перекусы с яблоками могут дать вам нужную клетчатку и витамины.

Вяленая говядина + миндаль + сухофрукты

Если вам больше нравятся мясные закуски, то говядина станет отличным вариантом. Но для того чтобы держать в балансе белки, жиры и углеводы, вам следует добавить к ней орехи и сухофрукты. Так вы получите и нужную клетчатку и будете чувствовать себя сытыми и энергичными в течение всего дня.