Що їсти при запаленні підшлункової залози

Підшлункова залоза виробляє ферменти, які беруть участь в розщепленні поживних речовин, які надходять з їжею. При панкреатиті залоза запалюється, а важка та жирна їжа завдає організму додаткове навантаження. Щоб полегшити самопочуття і пришвидшити лікування, слід дотримуватися спеціальної дієти. Про її особливості – далі.

При запаленні підшлункової залози, дієта здатна знизити навантаження на підшлункову залозу, врегулювати виділення ензимів та уникнути загострень. Харчування при панкреатиті має бути хімічно та термічно нейтральним – занадто жирна їжа важко перетравлюється, а їжа некомфортних температур, подразнює стінки шлунка.

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Як їсти при панкреатиті



Їжте невеликими порціями / Фото Pexels

Дієта при загостренні панкреатиту передбачає жорсткі обмеження (аж до голодування або внутрішньовенного введення поживних речовин), адже лише таким чином вдасться полегшити стан хворого. Коли симптоми вщухли, пацієнта переводять на повноцінне харчування. Основні рекомендації при такому харчуванні:

Необхідно дотримуватися дробового харчування – 5 – 6 разів на день , їсти виключно невеликими порціями.

, їсти виключно невеликими порціями. Для приготування їжі використовується лише 2 техніки: відварювання і запікання.

Варто зосередитися на вживанні перетертих страв.

В меню повинно входити 200 грамів тваринного білка, кількість жирів обмежується до 50 грамів в день.

Споживання цукру не повинно перевищувати 30 – 40 грамів на добу.

Вуглеводів – не більше 350 грамів на добу.

Сіль обмежується до 3 – 5 грамів на день.

Які продукти виключити

Пацієнтам показано вилучити з раціону тваринні жири. У день дозволяється вживати не більше 25 грамів вершкового масла, також варто виключити кислі овочі та фрукти, жирні і гострі страви, випічку. Ось список заборонених продуктів:

алкоголь;

смажена і копчена їжа:

сосиски, ковбаса;

сало, баранина, свинина, жирна курка, качка, гусятина;

фастфуд;

жирні сорти риби;

наваристі супи на основі м'яса, риби, грибів;

молочні жирні продукти (сир, сметана, молоко);

консерви і соління;

гостра їжа, соуси, прянощі;

газовані напої;

солодкі напої;

солодощі та випічка;

кислі фрукти і ягоди: виноград, груші, цитрусові, інжир, фініки, гранат, ківі, журавлина, вишня.

овочі, що містять велику кількість клітковини і пуринів: редька, редиска, часник, хрін, шпинат, капуста, ріпчаста і зелена цибуля, щавель;

кава, какао, міцний чорний чай;

свіжий хліб;

бобові;

горіхи;

гриби;

смажені яйця.

На яких продуктах робити акцент



Що їсти при запаленні підшлункової залози / Фото Pexels

Через нестачу спецій, дієта передбачає вживання прісних страв. Утім, їх різноманітність дозволить продумати різноманітний раціон.

Ось, що можна вживати на дієті:

сухарі (50 грамів в день);

супи на воді з додаванням круп та овочів;

нежирне відварене м'ясо без сухожиль: яловичина, кролик, курка, індичка;

нежирна риба, бажано – в перетертій консистенції;

крупи (крім манної і пшоняної каші);

запіканки;

омлети, приготовлені на пару (врахуйте, що не можна вживати більш як 1 жовток в день);

нежирні молочні продукти – домашній сир;

овочеві пюре (кабачок. картопля, цвітна капуста, морква);

печені яблука, дитяче фруктове пюре;

желе, кисіль без цукру;

слабо заварений чай, мінеральна негазована вода, фруктові компоти, відвар шипшини.

Коли організм відновиться, меню можна доповнити підсушеним хлібом, вегетаріанськими супами, вермішеллю, кисломолочними продуктами, буряком, гарбузом, квасолею, помідорами і огірками без шкірки, макаронами, солодкими фруктами.

Збалансоване меню



Що їсти при запаленні підшлункової залози / Фото Pexels

Перший варіант

Відповідно до списку дозволених продуктів, можна приготувати чимало апетитних страв.

Сніданок: вівсянка, перетертий білий сир, рисовий пудинг. Слабо заварений чай або відвар шипшини.

вівсянка, перетертий білий сир, рисовий пудинг. Слабо заварений чай або відвар шипшини. Другий сніданок: печене яблуко, білковий омлет, стакан киселю.

печене яблуко, білковий омлет, стакан киселю. Обід: овочеве пюре (можна змішати кілька видів овочів), рибні кнелі, суфле з нежирної яловичини або кролика. Відвар шипшини або фруктовий компот.

овочеве пюре (можна змішати кілька видів овочів), рибні кнелі, суфле з нежирної яловичини або кролика. Відвар шипшини або фруктовий компот. Перекус: фруктове желе, дитяче фруктове пюре.

фруктове желе, дитяче фруктове пюре. Вечеря: овочевий суп з сухарями, рисова запіканка, мус з курки або індички. Мінеральна вода або фруктовий компот.

Другий варіант

Сніданок: вівсяна каша на воді, сирна запіканка, слабо заварений чай.

вівсяна каша на воді, сирна запіканка, слабо заварений чай. Другий сніданок : натуральне яблучне пюре з некислих сортів.

: натуральне яблучне пюре з некислих сортів. Обід: крем-суп з овочів, запечена яловичина, ягідний кисіль.

крем-суп з овочів, запечена яловичина, ягідний кисіль. Перекус: сухе печиво, морквяний сік.

сухе печиво, морквяний сік. Вечеря: рибні котлети з брюссельською капустою, приготовлені на пару.

Третій варіант

Сніданок : курячі кнелі з молодою квасолею під молочним соусом, слабо заварений чай.

: курячі кнелі з молодою квасолею під молочним соусом, слабо заварений чай. Другий сніданок : сирний пудинг.

: сирний пудинг. Обід : вегетаріанський суп з вермішеллю, скибочку підсушеного хліба, відвар шипшини.

: вегетаріанський суп з вермішеллю, скибочку підсушеного хліба, відвар шипшини. Перекус: омлет з 2 білків і 1 жовтка, половинка очищеного помідора.

омлет з 2 білків і 1 жовтка, половинка очищеного помідора. Вечеря: відварена каша і овочевий сік.

Четвертий варіант