Шлунок – один із найважливіших органів людини, який відповідає не лише за травлення, але й за загальне самопочуття. Саме тому так важливо слідкувати, щоб він не піддавався впливу цих 9 звичок.

Якщо ви неправильно харчуєтеся, вживаєте алкоголь та регулярно застосовуєте ліки без рецепта, є серйозний ризик, що невдовзі це відіб'ється на здорові шлунка. Сьогодні ми звернемо увагу на те, чого варто уникати, щоб він залишався здоровим.

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Нерегулярне харчування

Усі ми інколи порушуємо режим харчування: можемо з'їсти сніданок, пропустити обід, а потім повечеряти важкою їжею. Насправді це шкідливо для організму: коли ми відчуваємо голод, шлункова кислота і білок не нейтралізуються їжею, яка надходить, через це їх концентрація стає занадто високою. Слизова оболонка шлунка перетравлює саму себе, викликаючи пошкодження.

Переїдання своєю чергою впливає на захисні механізми органів травлення, змушуючи їжу занадто довго залишатися в шлунку і розтягувати його.

Емоційний стрес

Стрес і тривоги поширюються на лімбічну систему через кору головного мозку, впливаючи на вегетативну нервову систему. В комплексі це викликає дисфункцію шлунково-кишкового тракту. Надмірна секреція шлункової кислоти і білкових ферментів викликає звуження кровоносних судин шлунка. В результаті пошкоджується захисна плівка слизової оболонки шлунка, що може призвести до виразки шлунка.

Швидке вживання їжі

Багато людей зазвичай їдять занадто швидко, через що в шлунок потрапляє недостатньо пережована їжа, що збільшує навантаження на шлунково-кишковий тракт. У довгостроковій перспективі це може призвести до захворювань шлунка.

Пропуск сніданку

Окрім того, що сніданок наповнює нас енергією на весь день, він покращує метаболізм. Якщо ви звикли відмовлятися від сніданку, це може негативно вплинути на шлунок в майбутньому.

Пиття молока натщесерце

Особлива шкідливою ця звичка є для людей, які страждають рефлюкс-езофагітом. Білок, жир і цукор, що містяться в молоці, призводять до секреції шлункового соку. Якщо довгий час пити молоко натщесерце, воно легко викличе пошкодження шлунка і посилить симптоми рефлюксу.

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Часте вживання газованих напоїв

Гази можуть викликати здуття живота. До того ж газовані напої висококалорійні й містять багато добавок. Щоденне втамування спраги таким способом погане не тільки для шлунка, але й призводить до збільшення ваги.

Вживання занадто твердої їжі

Після потрапляння в шлунок тверда їжа погано перетравлюється. Це викликає механічний знос шлунка і може послужити причиною утворення виразки.

Вживання брудних продуктів

Вживання брудної їжі може легко призвести до зараження бактерією Helicobacter pylori, яка є однією з головних причин виникнення виразки дванадцятипалої кишки.

Переїдання під час вечері

Подібна звичка не лише порушує сон, але й може стати передумовою ожиріння. Пізні вечері подразнюють оболонку шлунка, що призводить до надмірної секреції шлункового соку й утворення виразок.